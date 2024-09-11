Лучший игрок Медиалиги вернулся: забил победный с 30 метров и намекнул на продление контракта

Хочет 200 тысяч в месяц.

«БроукБойз» против СКА (2:1) – один из главных матчей второго тура Winline Кубка Медиалиги. И точно самый остросюжетный: «Броуки» отыгрались за три минуты до конца после ошибки вратаря СКА.

Гол и ассист – у Алишера Рахимова. Забил победный с 30 метров, а после – сравнил себя с почтальоном

Счет открыли «Броуки»: на 18-й минуте атакующий хавбек Алишер Рахимов прорвался к границе штрафной и хлестко отпасовал во вратарскую – Мазур замкнул.

Летом СКА перестроился и окреп, в первом туре впервые в медиафутболе выиграл. Поэтому ростовчане начали огрызаться на действующего чемпиона.

Cначала форвард Карат (Владислав Каратев) бил в падении и попал в штангу. А в конце тайма он же со второй попытки катнул бильярдный рядом со штангой – 1:1.

За три минуты до конца матча снова включился Алишер. Вратарь СКА Алексей Гамидов выбивал мяч в поле, но поскользнулся, упал и пробил низом. Пока Гамидов поднимался и бежал к воротам, Рахимов перехватил мяч и вколотил примерно с 30 метров.

2:1 – первая победа «Броуков» в основное время в Кубке Медиалиги.

Комментаторы заметили сходство с голом с 57 метров, который Алишер забил в пятом сезоне.

«Обычный гол, – говорил Рахимов после матча. – Было же 30 метров, не 50. Блин, это обычная работа футболиста. Мы как почтальоны, просто делаем свою работу. Когда почтальон приносит посылку – он же не радуется. Я радовался? Вырежьте это» .

Алишер отпраздновал необычно – изобразил, как звонит по телефону, и подмигнул кому-то на бровке. Кажется, это намек на переговоры по новому контракту (об этом – ниже).

Алишер пропустил Кубок России, он один из лучших на старте Кубка Лиги

Пятый сезон Медиалиги – лучший в карьере Алишера. Если бы за один сезон давали MVP, его бы точно получил Рахимов: семь голов, четыре ассиста, победный гол «Родине Медиа» с 57 метров в четвертьфинале и чемпионство.

От парня ждали продолжения в Кубке России («Броуки» попали туда как чемпионы). Но на драфте ФНЛ, который проходил на следующий день после финала, Алишер травмировался. Он пропустил оба матча в Кубке и вернулся только к первым числам сентября и Кубку Медиалиги.

Пока Алишер на уровне прошлого сезона – гол в первом туре, гол и ассист во втором. По результативным действиям атакующий хавбек лучший в «Броуках» и второй в Кубке Медиалиги (столько же у Давида Агекяна из «Амкала»).

А что за история с контрактом? Алишер попросил поднять зарплату до 200 тысяч из-за потери мотивации после победы в МФЛ

Празднование гола – не случайное.

В декабре 2023-го «Броуки» опубликовали зарплатную ведомость – Алишер получал 80 тысяч рублей. На тот момент это одна из самых низких зарплат в команде – меньше было только у четырех игроков. Алишер был игроком основы, но без суперстатистики (и с фэйлом в финале МФЛ-4). По ходу мощного пятого сезона хавбек подписал новый контракт – до конца 2025-го, на 110 тысяч рублей.

27 августа (за три дня до старта Кубка Лиги) на канале «БроукБойз» вышел ролик – Алишер внезапно рассказал о недовольстве контрактом.

«Я всегда прошу свое, поэтому считаю, что 200 тысяч – нормальная сумма для зарплаты. 180-190 тысяч с оплатой квартиры – это идеально, может мотивировать. Все знают, что после победы у меня упала мотивация. Я хочу что-то делать, чтобы снова разбудить этого Алишера, чтобы он принес победу ».

Президенты «Броуков» отказались повышать зарплату. «У человека, который весь год только и говорил о том, что хочет в проффутбол, упала мотивация после того, как он выиграл медийную футбольную лигу? – бушевал Райзен, один из президентов. – Это не Лига чемпионов и не Кубок России. Ты после матча в РПЛ, если случайно выиграешь, получается, карьеру закончишь?»

Похоже, Алишер все-таки нашел мотивацию.

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Фото: Winline Медиалига