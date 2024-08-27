«Ехал с футбола в «Макдональдс», где работала мама. Ужинали – и домой». Через жесткое детство и 2Drots до голов в Первой лиге

История Бориса Фартуны.

Борис Фартуна – первый, кто транзитом через медиафутбол стал игроков основы профессионального клуба: с лета 2023-го – 39 матчей за челнинский КАМАЗ из Первой лиги (в среднем 52 минуты на матч, 2+2 по гол+пас).

Но карьера могла закончиться еще в 16 – Фартуна стал отцом, бросил футбол и искал подработку (от продавца сим-карт до аниматора на улице). Только в 20 лет вернулся – чтобы поехать во Вторую лигу и гостиницу с клопами.

Там мог застрять еще на лет 5, но медиафутбол круто изменил карьеру.

Мы поговорили с Фартуной об этом и многом другом:

● В академии ЦСКА просили денег – чтобы оставить в команде

● Как бросил футбол и попал с девушкой на шоу «Беременна в 16»

● Детство без отца и потеря квартиры из-за семейного бизнеса

● Опыт Второй лиги: 30к в месяц, гостиница с клопами

● Как Медиалига помогла пробиться в ФНЛ: раскрепощенность и полные трибуны

● Адаптация в Первой лиге: изменил питание, на представлении пел Элджея, пошел на меньшие деньги, чем в 2Drots

● Личное: вдохновляется мамой и находит новые смыслы в аниме

«Сейчас понимаю – глупость, пубертат». Слом карьеры в 16 из-за рождения ребенка: продавал сим-карты и работал аниматором на улице

– Я мог на бокс пойти – дедушка мастер спорта, – рассказывает Фартуна Спортсу. – Часто с ним смотрели бои в детстве, кумиром был Костя Цзю. Даже делал такую же прическу – небольшой хвостик. Но футбол перевесил. В семье рассказывали: когда еще ходить толком не умел, мне кинули мяч. Обычно дети берут его в руки, а я – ударил в ответ. Дедушка сказал: «Станет футболистом».

Когда мне было 6, на площадке к маме подошел тренер, позвал в ЦСКА. В моем годе (2001-й) играли Александр Сильянов, Тамерлан Мусаев – его позже отчислили. Но это обычная история. Как и во всех школах, каждый год приходили новые пацаны – наших многих убирали.

В 16 лет понял: наверное, и меня уберут.

– Чтобы остаться в ЦСКА надо было заплатить?

– Так мама рассказывала – верю ей. Намекнули – нужно занести. Я про сумму даже не уточнял, просто сказал: «Окей, все понял». В итоге оказался в «Локо», дошел до дубля, но потом произошла ситуация, из-за которой перестал ходить на тренировки. Наверное, она всем известна.

– Вы с девушкой оказались в шоу «Беременна в 16». Планировали ребенка?

– Хотели, да, но оглядываясь назад понимаю, что это была просто глупость. Пубертат, который приходит ко всем. Непонятный мысли, глупые действия, непродуманный выбор.

Поначалу пытался совмещать в 16 отцовство с тренировками, но потом понял: нереально. Нужны были деньги на семью, на ребенка. Поэтому вместо футбола искал хотя бы минимальный заработок – стоял со стендом, продавал сим-карты. Тысяча рублей за 8 часов.

Так и оставил футбол.

– Как вообще попали в это шоу?

– Девушка агитировала, ответил: «Давай попробуем». Подали заявку, нас взяли. И как-то поперло. Понимали, это шанс разобраться с финансами.

После выхода серии на инстаграм (признан экстремистской организацией и запрещен на территории РФ – Спортс) подписалось тысяч 150-200. Следом пришли рекламодатели. В такой период надо регулярно вести блог, девушка продавала различные курсы.

Если активно работать, очень большая сумма выходит.

– В один месяц на двоих заработали 4 млн.

– Да, я после работы отвечал на сообщения в директе. Иногда за минуту порядка 10-20 запросов приходило – тех, кто готов уже сразу был оплатить [курсы].

– Ты тогда еще работал аниматором на улице – делал фотки за деньги. Как попал туда?

– Увидел вакансию на Авито. Пошел пробоваться, нам дали концепцию – как нужно действовать. Обучали.

На улицах никто побить не пытался – в основном видел растерянные лица. Это как раз и угнетало. Понимал, это все неправильно и нечестно. Поэтому быстро ушел.

Я был в костюме коня.

– Там люди по 300 тысяч зарабатывали в месяц.

– Были сумасшедшие, кто и больше. Но сейчас осознаю, это стремная история.

– Когда понял – надо что-то менять и возвращаться в футбол?

– Когда дома начал просто сгорать – как мужчина, как человек. Каждый день приходишь в гневе, агрессивный постоянно. Потом случился поворотный момент.

Позвонили, сообщили, что мой близкий друг умер в аварии. На следующее утро произошла перепалка с тещей (у нас с самого начала были тяжелые отношения), и она сказала: «В этой аварии должен был умереть ты».

Тогда понял, что не хочу так. Ушел.

– Девушка в конфликтах пыталась вас мирить?

– Нет, переходила на сторону мамы.

– Что было дальше?

– Играл тогда в любительской лиге, подрабатывал, но понимал: все вообще не так, жизнь идет не туда. Не знал, что делать. Одним днем вышел на улицу, попросил своих богов, чтобы указали верный путь.

На следующее утро написал парнишка, который владел командой в ЛФЛ. Помог и с новой работой, и попасть в КФК – команда СШ-75.

Побегал, набрал статистику – и директор Александр Лозовой позвал знакомого агента. Тот посмотрел и отправил на просмотр во Вторую лигу. В Омский «Иртыш» и саратовский «Сокол». Уехал в Саратов.

– Ты сейчас общаешься с дочкой?

– Нет, к сожалению. Но не хочется об этом говорить.

– Тогда одно уточнение: не боишься упустить момент, когда можно все-таки наладить общение?

– Честно, нет, не боюсь. Почему-то есть ощущение, что все будет хорошо. По крайней мере, в это верю. Главное – знаю, что у них все хорошо (у Снежаны Сорокиной – мамы ребенка – 500+ тысяч подписчиков, участие в различных ТВ-проектах, поездки в Дубай с дочкой – Спортс).

Детство без отца и потеря квартиры

– Ты остался без отца, когда был совсем маленьким. Что мама про него рассказывала?

– Что крутой был мужик. Но занимался такими вещами, которые спровоцировали его убийство. И что, наверное, он не совсем честен был перед мамой. Как-то так.

– Она не знала, чем он занимался?

– Не знаю. Но это личная история.

– Мама тебя одна воспитывала?

– Мы вшестером жили – мама, крестная, бабушка, дедушка, двоюродный брат. Собаки еще были. Вот мы все друг друга и воспитывали. Это уже когда переехали в Москву из Балаково – после смерти отца.

Потом дедушка продал весь бизнес, который [у семьи] был в Балаково. Две бильярдные, мангальная возле пляжа. Потратил деньги, чтобы стать музыкантом. А чуть позже нашел другую женщину – и уехал с ней в Германию.

Связь прервалась.

– А сейчас?

– Как-то пробовал снова общаться, но мы не поняли, что он хотел от нас услышать.

– После отъезда дедушки с финансами стало хуже. Самый сложный период?

– Времена тяжелые были, но мама для меня все делала, много работала. Мне всего хватало.

Даже успевала возить на тренировки. Потом я сам выучил маршрут – лет с 11 один добирался. А после тренировки заезжал на троллейбусе в «Макдональдс», где она работала. Перекусывали – и ехали домой вместе.

Как в фильме «В погоне за счастьем». Но не так жестко, конечно.

– Вы с семьей еще пробовали запустить турбизнес в 2019-м.

– Взяли кредит, оставили в залог квартиру. Бизнес приносил деньги, но потом случился коронавирус – отсрочку не дали, квартиру пришлось продать, чтобы выплатить кредиты.

Остались и без жилья, и без бизнеса. Сейчас семья снимает дом в Голицыно – мама, крестная, бабушка и брат.

– У вас было достаточно моментов в жизни, когда можно было сломаться. Что спасало?

– Наверное, стремление стать лучше, желание пробовать, как бы ни было сложно. Руки опустить легко, но пройти через столько всего и сдаться – это не к нашей семье.

С мамой очень доверительные отношения. Когда тяжело, когда нет сил, звоним друг другу. Не сопли на кулак наматываем, нет. Говорим, «Да, охренеть, как тяжело. Хочется все бросить, но давай выбираться вместе».

То она меня поддержит, то я – ее. Так и живем. Помогаем друг другу даже на расстоянии.

«После ошибок не убивают, а поддерживают. При полных трибунах чувствуешь себя футболистом». Фартуна — о плюсах Медиалиги

– В «Сокол» ты попал в 20. Вторая лига пугала после топ-условий московских академий?

– А мне в радость было. Цеплялся за любой шанс.

Хотя условия были ужасные – именно для жизни. Поселили в гостиницу с клопами, клещами. С зарплатой в 30 тысяч пришлось в первые месяцы искать съемную квартиру, ночью просто не мог спать – клопы до волдырей фигачили.

Мама прислала денежку, и я заехал в квартиру.

– Как в команде приняли?

– Сначала так себе – парнишка из Москвы приехал. С модной прической, сережкой. Мужики подстебывали, конечно. Называли модником (улыбается).

Плюс игровые вопросы были. Однажды на тренировке подошел второй тренер: «Почему ты тренируешься так, будто выиграл чемпионат мира?» – «Слушайте, я просто хочу расслабленно тренироваться».

Считал и считаю, что перенапряжение в футболе вообще не нужно – мышцы зажимаются, ты боишься ошибки. Тут речь не про халтуру, а про уверенность и раскрепощенность.

Вспоминаю наши матчи в Европе – ездил туда с ЦСКА и «Локо». Играем с Валенсией» – нас трясет, все напряжены, а они на таком расслабоне, уверенные. Видно, что просто любят футбол, вышли кайфовать и играть. А нам – прям плохо. Ну и начинаем лупить вперед, испанцы в контроль, мяч держат. Смотрел и офигевал, как они разворачивались с приема в центре поля. Не боялись ошибиться, играли в удовольствие.

Вот это ощущение я пытался поймать.

– Подстроился под тренера?

– Нет, продолжал работать как привык. Но возник другой вопрос: не был готов к оборонительному футболу. Тренер считал, что фланговый нападающий (на этой позиции я играл) обязан опускаться в защиту. А я хотел атаковать, забивать, но слышал: «Тебе это не надо, начинай с обороны». Психологически тяжело.

К концу сезона стал больше играть, но с клубом решили, что нужно расторгать контракт.

– Как принял это?

– Нормально. Видите, стало хорошим толчком, чтобы оказаться выше.

Хотел обратно во Вторую лигу, но не успел заявиться. Играл на КФК (4-й дивизион – Спортс), когда написал друг – Алекс Шибаев: «Приходи на просмотр в 2Drots. Скоро начинается МФЛ».

На тот момент в Медиалиге не было зарплат – только премиальные за матч, 15 тысяч. Тренировки 2-3 раза в неделю, но ходили по желанию. Профессионализма не было – от слова «футбол» только слово. Пацаны все работали параллельно.

Но меня затянула атмосфера – крутые ребята, общение, хороший тренер [Дмитрий Кузнецов]. Помню, как Жека [один из двух президентов 2Drots] отдал свои бутсы – у меня денег не было. До сих пор списываюсь со многим ребятами. Когда приезжаю в Москву, видимся. Пацаны стали для меня очень близким людьми.

– Побыв в медиафутболе, разочаровался во Второй лиге?

– Нет. Просто понял, что это не то место, откуда надо начинать путь. Оттуда и правда сложно вылезти. Там не ставят тот футбол, благодаря которому можно показать себя. Но многое зависит от команды.

Если идти в условный «Краснодар-2» – это одна история. Там пацаны в 16-17 рубятся во Второй лиге, у клуба полно команд в ЮФЛ. Система выстроена и даст шанс, многие потом получают контракты – если не в «Краснодаре», так в других клубах.

Таких фарм-клубов достаточно во Второй лиге – откуда можно и в Первую попасть.

По мне, молодым лучше сразу идти в проффутбол — он учит быстро думать, принимать правильные решения. Но, повторюсь, многое зависит от команды.

– Объясни: почему ты не заиграл во Второй лиге, но после полутора лет в медиафутболе попал на уровень выше – в Первую лигу? В чем фокус?

– В медиа есть свои плюсы.

Например, уровень борьбы выше, чем уровень судейства. Поэтому некоторые эпизоды пропускаются. Это воспитывает как мужчину – учишься не обращать внимание на судью, не кричать на него, а делать свое дело.

После ошибок в медиафутболе не убивали, а поддерживали. Была как раз та раскрепощенность, про которую говорил.

Ну и атмосфера. Клубы работают на полные трибуны – стараются завлекать аудиторию. Чего нет, мне кажется, даже в РПЛ. Поэтому медиафутбол так популярен, собирает столько людей.

Это важно. Когда выходишь и видишь 10-15-20 тысяч человек – это совсем другие ощущения. Начинаешь чувствовать себя футболистом – не просто на коробку пришел побегать. В такие моменты понимаешь: да, это то, чем я хотел заниматься.

Эффект от медиафутбола и сейчас ощущается, когда вернулся в профи. На матчи КАМАЗа в разных городах приходят парнишки, следящие за 2Drots, – в Саратове недавно было человек 50. Бывает, что приезжают из других городов. Пофоткались, пообщались. Прикольно.

– У 2Drots сейчас спад – три сезона Медиалиги подряд без чемпионства, год без трофеев. В чем сложность?

– Мне кажется, в тактике ведения игры. В Медиалиге футбол быстро меняется, приходят игроки выше уровнем. Наверное, надо играть в другой футбол – пытаться больше контролировать мяч, выходить из обороны и прессинга низом. Передачи верхом тоже приветствуются, но только если есть свободная зона.

Такой стиль психологически и физически выматывает соперника.

«Пофиг на 15 часов пути – хоть 24. Хочу быть здесь». Из 2Drots Фартуна получил контракт в Первой лиге — в КАМАЗе

– В КАМАЗ ты попал в 22. На твоем опыте – что надо делать молодому игроку, чтобы пробиться из медиа в большой футбол?

– Ключевое – оттачивание техники. В проффутболе просто нельзя терять мяч, прямо вообще. Это ужас и безобразие. Нужно уметь сохранять тяжелый мячи, а в легких моментах не ошибаться.

Второе, но это, думаю, делается в медиа тоже. Воспитывать привычку анализировать, что происходит за спиной. Чтобы когда шла передача, уже понимал, что делать дальше.

Ну и физика, конечно. Особенно если играешь в центре поля. Как говорит наш тренер: «Нужно четыре сердца».

– Менял образ жизни после перехода в КАМАЗ?

– Конечно. В какой-то степени все поменялось – питание (стараюсь минимизировать фастфуд, больше домашней пищи), практически исключил алкоголь, стал тренироваться в отпуске.

Но с режимом сна пока тяжело. Иногда поздно засыпаю.

– Что подумал после первой тренировки в КАМАЗе?

– Что тут все быстрее – на порядок. Но у меня все получалось, нравились скорости. Тем более тренер ставит футбол, в который нравится играть. Сразу понял: хочу здесь остаться.

Пацаны первое время стебали, конечно, но уже не так жестко как в Саратове. Блогер и все такое. Но я понимал, это шутки, тоже подхватывал: «Вам подснять что-нибудь?».

Спустя время сказали: «Нормальный пацан». Некоторые ребята спрашивали совет, как вести свой телеграм-канал. Сейчас, по-моему, я же доказал – пусть и не все, конечно. Но по крайней мере то, что могу здесь находиться. Что это окей, а не какая-то подстава.

– Ты перед переходом прическу поменял. Специально?

– Совпадение. Еще до КАМАЗа подстригся. Мама давно говорила: «Попробуй, тебе пойдет». Вот решился – и самому зашло. Намного легче в плане ухода, да и вид стал более взрослый, мужественный.

– У тебя был обряд посвящения в КАМАЗе?

– Да, надо было песню спеть. Выбрал Элджей – Suzuki. Ребята сказали: «Молодец» (улыбается).

Все понимают, что это прежде всего ритуал – неважно, что именно споешь. Элджея выбрал с мыслью, что все поют другие песни – Лепса, например. А тут я с Suzuki. Напомнил, что из Медиалиги.

– Первая лига — сложные и долгие выезды. Какой самый сложный?

– Могу сказать какой самый легкий – в Москву. 40 минут до самолета и час 30 в воздухе. А все остальные тяжелые – в Хабаровск вообще 15 часов добирались. Сначала ведь на автобусе до Казани едем – это уже часа 3.

Но такие вещи и заряжают еще. После 15 часов дороги в Хабаровск нам игру на утро поставили, выходил и думал: «Ах вы, непорядочные люди». Бился за этот момент.

Стараюсь мыслить позитивно: представляю, что вот выйду в Премьер-лигу, а там спокойненько – на своем самолете.

– Ни разу не пожалел о трансфере? На Медиалиге часто полные трибуны, ажиотаж.

– Первое время было обидно – смотрел, как пацаны играли финалы, а там дофига народу.

Но сейчас все наоборот – смотрю на футбол, который есть в медиа, и думаю: «В Первой лиге так бы не ошиблись. Фух, хорошо, что я здесь». И пофиг на эти 15 часов перелета, давай хоть 24 – вообще с удовольствием.

– По зарплате на те же деньги пошел в Первую лигу?

– Даже чуть поменьше. В финансовом плане тяжело, конечно. Бутсы порвались, а новые теперь стоят тысяч под 25. Где эти деньги найти? Я ведь не один живу, с девушкой.

Но кому сейчас легко? Ничего, справимся. Все нормально будет.

– С просмотром в КАМАЗе тебе помог агент Роман Орещук. Почему доверился ему?

– Он друг Викторовича [Кузнецова], а Викторовичу я верю. Да и в любом случае – это шанс. За него надо цепляться.

– Продолжаешь сотрудничество с Орещуком?

– Да, все хорошо.

О разном: вера в других богов, аниме как источник вдохновения и фильм с Уиллом Смитом

– Ты фамилию сменил – на Фартуна – до переломного момента в жизни?

– До. Вообще, у этого есть определенная история, но лучше ее расскажет мама. Она хочет телеграм-канал завести. Может, кто-то выйдет с предложением.

– История про обращение к богам, фамилия – как символ удачи. Ты суеверный?

– На все 100. Верю, что есть что-то, что больше нас. Момент, когда просто вышел на улицу и попросил о верном пути, укрепил в этом. Не знаю, совпадение или нет, но я верю.

– Стал в церковь ходить?

– Мои боги не относятся к церкви. Это чуть другой бог.

– А что ты вкладываешь в это понятие?

– Делать то, что любишь, любить как можешь и просто быть честным раскрепощенным человеком.

Такое взращивание в себе полезного эгоизма. Нельзя подставлять левую щеку, если ударили по правой – надо бить в ответ. Отстаивать свои границы, мечты.

– Главное увлечение помимо футбола?

– Компьютерные клубы. Люблю поиграть в Apex — стрелялка такая. В Челнах нашел компьютерный клуб – очень хороший. Как в Москве. Даже цены такие же (улыбается).

Еще недавно открыл для себя аниме. «Наруто» в частности. В детстве смотрел, но теперь увидел новые смыслы. Главный: как бы ни было плохо, даже если кажется, что все – это конец, главный герой не сдается. Когда смотрю, думаю: «Вау. Хочу так же».

Во многих моментах нахожу себя. Еще похожее аниме – «Черная книга» – про парнишку без магии в мире магов.

– Личность, которая вдохновляет, – необязательно из футбола.

– Мама.

– Фильм или книга, которые на тебя повлияли?

– В «В погоне за счастьем». История бизнесмена (его играет Уилл Смит), который рискнул и все потерял: деньги, жилье, жена ушла, но ребенок остался с ним. Они спали в ночлежках для бездомных, пытались вернуть нормальную жизнь.

Сильная история.

Запомнились слова героя Смита, которые он говорил ребенку: «Никогда никого не слушай – даже меня. Если тебе что-то нравится, делай».

– О чем мечтаешь?

– Мечта – это как будто что-то невыполнимое. Скажу так: я хочу в Европу – в АПЛ. Хочу быть там.

Телеграм-канал Артема Терентьева