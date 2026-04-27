Егоров о бане Володи XXL: «Осипову пришлось поступить так же, как с Крапом. Медиафутбол на карандаше – и это мягко сказано»

Егоров о бане Володи XXL: Осипову пришлось поступить так же, как с Крапом.

Президент «БроукБойз » Дмитрий Егоров высказался об отстранении нападающего «Юнисона» Володи XXL до конца сезона WINLINE Медиалиги .

«Юнисон» подставил Володю. Видимо, не предполагали, что у него было достаточно много спорных историй в медиафутболе.

Медиафутбол сейчас на карандаше – это мягко сказано. Мне кажется, он уже на шариковой ручке, учитывая, что серьезным людям есть дело до участия в МФЛ Крапа. Понимаете, на каком уровне может быть давление?

Володя говорит, что вернулся в радостном расположении духа, без залетов и прочего, просит дать ему возможность обелить репутацию, а начинает вот так. Так он на следующий день еще и песню выкладывает у себя в соцсетях.

Николаю Осипову оставалось только развести руками и поступить так же, как с Даниилом Крапивниковым. К тому же было вынесено предупреждение «Юнисону»: если хотите шутить, прогревать, делайте это другими способами, не касаясь тем про родителей и прочее. Что вы хотели этим показать?» – сказал Егоров.

