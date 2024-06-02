DMedia и «Титан» открыли игровой день Медиалиги матчем в Борисове

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DMedia и «Титан» играют в 7-м туре Winline Медиалиги.

2 июня, воскресенье

DMedia – «Титан» – 1:1 (1:1)

DMedia (стартовый состав): Фомичев, Шитов, Бордачев, Ясюкевич, Ловгач, Драгун, Арко, Бага, Воробьев, Бара, Воронков.

«Титан» (стартовый состав): Арби, Малания, Шуст, Шаулухов, Шульга Е., Шульга К., Вульф, Деобальд, Алтунин, Сухов, Корж.

Голы: 0:1 – Киса (20), 1:1 – Ловгач (25).

Матч проходит в Борисове (Беларусь), на «Борисов-Арене».

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