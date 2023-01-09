«Амкал» обновил эмблему, взяв за основу лого «Баварии». Это ответ на интервью экс-тренера Бабина

Теги Бавария бундеслига Германия Амкал ахахаха Winline Медиалига Медиафутбол

«Амкал» отреагировал на интервью бывшего тренера команды Юрия Бабина Sports.ru.

Бабин, покинувший клуб по ходу второго сезона Winline Медиалиги, заявил, что «хотел построить «Барселону», но по прошивке «Амкал» ближе к «Баварии».

Телеграм-канал «Амкал Live» опубликовал новую эмблему, сделанную на основе лого «Баварии».

А затем канал выложил фото игроков команды, которые на стартовую игру второго сезона МФЛ против Tamo Junto вышли в форме сборной Германии.

Уход Бабина из «Амкала» – тренерская отставка года в Медиалиге. Хотел построить «Барселону» на прошивке «Баварии»

2 комментария

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Артём Сергеев
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Ответ Евгений Метелкин
Ну, эт даже уже несмешно, кринж
как и весь медиафутбол
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Евгений Метелкин
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Ну, эт даже уже несмешно, кринж
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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