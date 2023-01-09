«Амкал» обновил эмблему, взяв за основу лого «Баварии». Это ответ на интервью экс-тренера Бабина
«Амкал» отреагировал на интервью бывшего тренера команды Юрия Бабина Sports.ru.
Бабин, покинувший клуб по ходу второго сезона Winline Медиалиги, заявил, что «хотел построить «Барселону», но по прошивке «Амкал» ближе к «Баварии».
Телеграм-канал «Амкал Live» опубликовал новую эмблему, сделанную на основе лого «Баварии».
А затем канал выложил фото игроков команды, которые на стартовую игру второго сезона МФЛ против Tamo Junto вышли в форме сборной Германии.
Уход Бабина из «Амкала» – тренерская отставка года в Медиалиге. Хотел построить «Барселону» на прошивке «Баварии»
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