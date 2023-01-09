«Амкал» обновил эмблему, взяв за основу лого «Баварии». Это ответ на интервью экс-тренера Бабина

«Амкал» отреагировал на интервью бывшего тренера команды Юрия Бабина Sports.ru.

Бабин, покинувший клуб по ходу второго сезона , заявил, что «хотел построить «Барселону», но по прошивке «Амкал» ближе к «Баварии».

Телеграм-канал «Амкал Live» опубликовал новую эмблему, сделанную на основе лого «Баварии».

А затем канал выложил фото игроков команды, которые на стартовую игру второго сезона МФЛ против вышли в форме сборной Германии.

Уход Бабина из «Амкала» – тренерская отставка года в Медиалиге. Хотел построить «Барселону» на прошивке «Баварии»