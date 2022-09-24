Федос о том, что остался в запасе: «Я расстроен, но конфликта нет»

Вратарь «Амкала» Федор Маслов высказался о том, что не сыграл на «Открытие Банк Арене» против ФК .

«Я хотел бы сыграть тайм. Мы обсудили это с Саней (Маменко – прим. Sports.ru). Будет здорово, если мы сыграем по тайму. Все были за это, но тренеры решили по-другому.

Никаких конфликтов. Тренеры решили по-другому. Расстроен ли я? Да, я расстроен, но конфликта никакого нет», – сказал Федос в интервью телеграм-каналу «Крысева | Медиа Футбич».

обыграл во 2-м туре Winline Медилиги ФК «Десять» (2:1).

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