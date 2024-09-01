🤯😳 Помните рэпера Tinie Tempah? У него не только 500 млн просмотров на YouTube, но и золото на турнире по джиу-джитсу
Добрый день, любители хип-хипа и единоборств.
А вы знали, что в спорт умеет не только Том Харди? Есть еще один умелый британец - Тайни Темпа. Возможно, что привычнее будет Tinie Tempah.
А еще яснее будет, если мы сделаем так.
Так вот, 35-летний музыкант, как оказывается, способный боец по бразильского джиу-джитсу. В минувшие выходные он выиграл ежегодный турнир в Восточном лондонском университете.
«Я занимался другими боевыми искусствами раньше и немного ходил на бокс, но это действительно другой уровень.
Ничто не может сравниться с тем, как кто-то тратит пять минут, пытаясь задушить тебя. Но если ты сможешь пройти через это, то сможешь справиться с чем угодно», - объяснил Тайни.
Примерно вот так.