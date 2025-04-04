Омские школьники сыграли в суперфинале на арене «Авангарда». Это новый массовый фиджитал-турнир

Кубок проводят G-Drive и Академия «Авангард».

Омск – один из самых хоккейных городов России, где практически все болеют за местный «Авангард». Неудивительно, что именно там развивается уникальный проект в сфере любительского спорта – детский Кубок G-Drive по массовому хоккею, финал которого проходит на домашнем стадионе «ястребов», G-Drive Арене.

Каждый год турнир собирает порядка 600 участников из омских школ и гимназий. Весь сезон они тренируются на открытых пришкольных коробках с квалифицированными тренерами, а также участвуют в соревнованиях. Отборочные игры проходят во дворах, а суперфинал – на одной из лучших спортивных арен страны.

Кубок постепенно становится традицией – в этом году он прошел уже в третий раз, в нем участвовали команды 32 школ. Еще более интересным турнир сделал фиджитал-формат, объединяющий классический и цифровой спорт: пока одни дети гоняли шайбу, другие состязались в симрейсинге за рулем гоночных симуляторов.

Финал транслировал в прямом эфире крупнейший омский телеканал, а победители помимо трофея получили в награду тренировку с любимой командой. За ходом турнира внимательно наблюдают тренеры академии «Авангард»: возможно, особенно яркие таланты смогут продолжить обучение у них.

Но независимо от того, будет ли будущее его участников связано с профессиональным спортом, Кубок уже исполнил их мечту: сыграть на большой арене при поддержке тысяч зрителей. Ведь мир любительского хоккея – это прежде всего про эмоции, дружбу и командный дух.

Дмитрий Терехов. Главный тренер команды «Ледовые Акулы», победителя Кубка G-Drive 2025

31 год. Родился в Омской области. В юности выступал в МХЛ-Б. Дальше решил развиваться как тренер – не рассматривал ничего другого, кроме хоккея.

«Я пришел в «Ледовые Акулы» ровно год назад. Сразу обозначил требования. Были лидеры в команде, которые играли только на себя. Начал их переучивать и в корне менять подход, ведь мы играем в командный вид спорта. Один из лидеров, капитан, не всегда меня слушал, характер показывал. В воспитательной мере снял с него капитанскую нашивку. Он обиделся и даже какое-то время бунтовал, прогуливал тренировки. Вплоть до турнира, почти полгода, я не возвращал ему статус, хотя замечал его изменения. Отборочные – ставлю его капитаном. Как он начал биться за команду, вы даже представить себе не можете! Он оформил два хет-трика! А когда играли в финале, именно он забил победный буллит, который привел нас к кубку.

Он плакал, да и у меня слезы наворачивались. А потом он подошел ко мне и сказал: «Спасибо, тренер, теперь я понимаю, как мне надо двигаться». Знаете, всегда было самое сложное для человека – это повернуть палец на себя. А этому ребенок научился уже в свои 14 лет! Смотрю на это и понимаю – все не зря. Это не работа, это смысл жизни. На ней ты не устаешь, потому что она любимая. И самое интересное, как растет и развивается ребенок на твоих глазах.

«Ледовые Акулы» выходили в суперфинал на G-Drive Арене все три года, но до этого, с другим тренером, они завоевывали бронзу и серебро. И когда я пришел – я сразу ощутил, что у команды есть чемпионский дух. Они отказывались от выходных, понимаете? Причем такие амбиции не только у детей, но и у родителей. Это одна большая дружная семья. И показательно отношение пацанов к единственной девочке в команде – трепетное, теплое и щепетильное».

Полина Шипилова. Нападающая команды «Ледовые Акулы», победителя Кубка G-Drive 2025

11 лет. Учится в пятом классе, в хоккее – с первого. Отличница, участница городской олимпиады по математике. Умеет играть на фортепьяно. Говорят, может сломать клюшку, если рассердится по ходу игры.

«Пацаны меня всегда поддерживали. В начале не так сильно бросали, чтобы я не боялась шайбы. Потом стали радоваться за меня, когда у меня получалось забить гол. Забиваю – слышу, что они кричат мне, что я молодец. Едут ко мне радоваться, по спине хлопают. Еще пацаны меня вечно подкалывают, говорят, что у меня любовь то с тем, то с другим. Но я понимаю их шутки, и мы вместе смеемся. У нас уже много общих приколов, которые никто другой не поймет.

Они меня вдохновляют, тренер вдохновляет, сама игра вдохновляет. На то, что надо действовать смело, добиваться своей цели. Главная цель – гол. Нужно перехватить шайбу, быстро зайти в зону, выкатиться на пятак, отдать передачу, если мне открываются, или самой сработать на добивании. Это интересно. И если вдруг не получается, то стараешься и повторяешь несколько раз. И даже в школе, мне кажется, это помогает. То, что я тоже стараюсь добиваться своей цели – получить хорошую оценку или решить олимпиаду, чтобы был диплом.

Сейчас у меня есть разные увлечения, но ничего мне так сильно не нравится, как хоккей. Мама хотела, чтобы я рисовала, потому что она в детстве ходила в художку. Но я выбрала то, что предложил папа. Это он привел меня на коробку, переживал и не пропускал ни одну тренировку. Сейчас папы нет, и я думаю о нем каждый раз, когда иду на тренировку. И когда мы играли на турнире, я тоже думала о нем. Папа был бы рад».

Ирина Шипилова. Мама Полины

«Я сначала не вдохновлялась тем, что моя девочка играет в хоккей, и долго оставалась в стороне. Но Полининого отца не стало, и тогда я погрузилась в хоккей настолько сильно, насколько раньше даже представить себе не могла. Ты приходишь туда утопать в атмосфере, потому что все родители живут этим. Вы вместе, всей командой, едите блины на Масленицу, вместе ходите в кино, вместе рисуете плакаты и придумываете костюмы, в которых будете поддерживать команду на суперфинале Кубка.

И это один из самых приятных и трепетных моментов турнира – готовиться к нему. На отборочных мы окружили коробку, у нас были шапки и костюмы в виде акул. Мы старались кричать так, чтобы дети слышали, что мы рядом. Это все ради праздника, радости и удовольствия. И любые эмоции, подаренные турниром, очень ценны. Это больше, чем просто игра».

Павел Король. Нападающий команды «Бурые Медведи», финалиста Кубка G-Drive 2025

12 лет. Учится в 6 классе, нравится робототехника и рыбалка. Лидер команды, много забивает. Наслаждается хоккеем.

«Когда Кубок G-Drive проходил в первый раз, я приходил как зритель. Сидел на трибунах и думал: как повезло пацанам играть в этих командах, при трибунах, на большой арене! Мне это не светило. Ну я так думал. Но это стало мечтой – и было неизвестно, исполнится она когда-нибудь или нет.

Не знаю, как так работает, но потом, в один из дней, после школы сидели с другом, и я увидел у него в телефоне заставку «Бурых Медведей». Спрашиваю просто так: «Можно за вас поиграть?». Друг сводит меня с тренером, и меня сразу берут. Там была ситуация: много лидеров «Медведей» выпустилось в прошлых сезонах, и тренер как раз собирал новую команду. Приходили пацаны и приводили своих друзей, а те – своих. Вот и я так туда попал.

В общем, нас собралось восемь – семь полевых и вратарь. Установка была такая: этот сезон вкатываемся, пробуем, привыкаем, расширяемся. Но… пришла зима, и первый матч, где мы обыграли нашего соперника даже всемером, показал вообще другое. Побеждать таким составом стало принципом. Мы просто погружались в игру и наслаждались тем, как у нас получается. Перли, перли – и выиграли отборочные, стали суперфиналистами. Ну это шок был.

Первые мысли, когда оказался на G-Drive Арене? Лед мягкий, а куб над ним такой огромный. Больше всех из «Авангарда» мне нравится Владимир Ткачев. И когда стоял там, думал, что он находится здесь, потому что много работал и добился. И мы по-своему тоже. Старались – и получилось! Тогда это добавило настроения. Было просто хорошо и радостно.

Да, в суперфинале мы таким количеством игроков уже не вывезли. Но я не расстроился, у меня мечта сбылась. Совпало, что я нашел команду, а она нашла меня. И это все так быстро – и вот уже я на льду арены, а на меня смотрят с трибун. Это кайф! Впереди еще есть сезоны. Будем тренироваться. Новая мечта – чемпионство!»

Максим Афанасьев. Главный тренер команды «Бурые Медведи», финалиста Кубка G-Drive 2025

42 года. Первый опыт тренера получил в 10 классе. Учитель географии по образованию. Многократный победитель хоккейных турниров среди любителей.

«В моем детстве не было такого, как сейчас. Ни инфраструктуры, ни условий и тем более воодушевляющих турниров, как Кубок G-Drive.

Я не брал коньки в руки аж до 13 лет, просто не было мотивации. Пацаны сразу стали насмехаться, что я пришел, а кататься не умею. И меня это задело! В итоге в этот день я ушел с коробки последний, но и передом, и задом кататься научился. Прихожу домой, а там как раз матч «Авангард» против «Салавата Юлаева» – мы сделали камбэк с 1:3 и победили. И здесь меня как молнией ударило, я будто заболел хоккеем. Стал смотреть чемпионаты мира по ночам, изучать систему советскую, канадскую, чехословацкую. И в 10-11 классе я уже думал о том, что когда-нибудь буду тренировать детей.

Жил на берегу речки. Она замерзала – выходил, убирал снег. В свободное время собирал ребят, учил их играть в хоккей. А вот недавно, в свои 42 года, очутился на тренерском мостике G-Drive Арены, где играет «Авангард», понимаете? Мог бы я себе когда-либо представить это? Моя фраза: все невозможное – возможно, надо только верить. Получается, что я верил не зря, и этот кубок – тому доказательство».

Семен Чернов. Нападающий команды «Феникс», победитель киберэтапа Кубка G-Drive 2025

14 лет. Учится в 6 классе. Отличник. Любит компьютерные игры. Увлекается картингом. В прошлом сезоне тоже участвовал в киберэтапе – играл на джойстике в хоккей. На интервью вышел по видеосвязи в игровом кресле и больших наушниках с гарнитурой – сразу видно, геймер. Уверенный, вдумчивый, обстоятельный.

«Мой папа обожает «Авангард». И как настоящий болельщик, он, как только увидел клубную коробку, сразу зажегся этим. Мне было 5-6 лет, еще даже в школу не ходил. Коньки ощутил быстро и бежал на тренировки. Хоккей полюбил очень сильно. Есть мысль связать свою жизнь с хоккеем – например, стать спортивным врачом. Профессия не простая, образование важно. В какой-то момент я отдал приоритет учебе, уже и экзамены не так далеко. Решение только мое. С командой не прощался – прихожу, когда есть время.

Тренер у нас классный, молодой, стал мне как товарищ. Знает о моих увлечениях и поддерживает тем, что не оставляет без внимания — уже второй год выдвигает мою кандидатуру на киберэтап Кубка G-Drive.

В этот раз были интерактивные гонки на руле. Нужно было проехать московское кольцо на время, не сходя с трассы четырьмя колесами. Решали доли секунды. Получилось необычно – игра совпала с моим увлечением. Я катаюсь на картинге, причем достаточно неплохо, поэтому сориентировался сразу. Принял эту игру как вызов, перед финалом подробно изучил трассу. Как по-другому? И в хоккее, и здесь, и в жизни важно ко всему быть готовым. Моя подготовка не подвела – забрал кубок!

Уверен, кибернаправление будет развиваться еще больше, а развивают его именно такие мероприятия. На них ты можешь прославить себя, встретиться с популярными блогерами. Все делается для того, чтобы это было круто».

Игорь Чернов. Папа Семена

«Положительно отношусь к тому, что сейчас дети сидят в гаджетах. Есть игры не во вред, а наоборот – развивают моторику, игровое мышление. На отборочных, когда Семен играл, я находился рядом – честно, тоже хотелось сесть попробовать. Им сейчас повезло! Это возможность проявляться по-разному, развиваться и физически, и в цифровом мире. Я подобного не видел и в целом в России не встречал».

Еще один важный урок, которому учит хоккей, – добиться успеха невозможно без командной игры. В этом сезоне участники Кубка G-Drive помогли развитию адаптивного хоккея для детей с инвалидностью и детской следж-хоккейной лиге. Каждую заброшенную игроками шайбу сеть АЗС «Газпромнефть» конвертировала в литры топлива – для выездов специальных спортсменов на тренировки и соревнования. И пусть ребята еще только в начале пути, они уже перенимают дух большого спорта: это не только движение вперед, к мечте, но и взаимовыручка.

Реклама. 18+ ООО «Газпромнефть-Региональные продажи». Erid: 2SDnjcri1tY