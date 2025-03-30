Кинопоиск открывает хоккей со всех сторон: показывает трансляции всех матчей КХЛ, выпускает уникальные шоу и совместно со Спортсом’’ делает исследования обо всех аспектах лиги. В этом выпуске мы разбираемся, как на матчах лиги устроена судейская бригада.

Тем более в этом сезоне к судьям в КХЛ особое внимание – Кинопоиск даже выпускает шоу «Хороший гол» об их работе , в котором использует записи с камер и микрофонов, работающих во время матчей.

Почему судей четыре?

Сейчас в матчах КХЛ на лед выходят четыре арбитра – два главных и два линейных. Это объясняется тем, что шайба двигается очень быстро, и один судья иногда не успевает за игрой. Поэтому они работают парами – каждая держится на своей половине площадки.

Эту систему начали пробовать в НХЛ с сезона-1998/99 (тогда каждая команда провела по 20 игр с четырьмя судьями), а в сезоне-2000/01 на нее перешли полностью.

Первым международным турниром, где каждый матч обслуживали четыре судьи, стал чемпионат мира-2008.

В КХЛ на систему с четырьмя арбитрами перешли с сезона-2011/12. До этого регламент предусматривал возможность подключения второго главного судьи, но она не считалась базовой.

И в НХЛ, и в КХЛ переход на систему с двумя главными происходил постепенно, чтобы подготовить достаточное количество профессиональных арбитров. Поэтому, например, в КХЛ доля матчей, на которых могли использовать систему с четырьмя судьями росла с 15% в сезоне-2008/09 до 80% в сезоне-2010/11.

Какие еще есть варианты наполнения судейской бригады?

Судей может быть три – один главный и два линейных. Или всего два – которые выполняют обязанности и главных, и линейных.

А может и вовсе быть один судья, который следит за всем.

Но на элитном уровне – в НХЛ, КХЛ и на крупных международных турнирах – меньше четырех арбитров сейчас не бывает.

Какие обязанности у судей?

Начнем с линейных – потому что у них обязанностей чуть меньше.

Их основная задача – следить за нарушениями, касающимися линий. Это проброс – нарушение, когда игрок со своей половины закидывает шайбу за ворота соперника так, что она никого не касается. Еще они следят за офсайдами – ситуациями, когда игрок атакующей команды входит в зону соперника раньше шайбы. И за тем, чтобы шайба во время атаки не выходила из зоны.

Другие обязанности линейных – это, например, проводить почти все вбрасывания и разнимать дерущихся игроков.

У главного судьи основная задача – следить за общим ходом игры и нарушениями правил. Только главный судья фиксирует нарушения и раздает за них штрафы (хотя линейные могут останавливать игру, если замечают нарушения численного состава). И только главный судья фиксирует или отменяет голы.

Еще у главного судьи много технических обязанностей: например, следить, чтобы все арбитры вовремя были на своих местах, проверять наличие связи с системой видеоповторов.

Федерация хоккея России публикует практические рекомендации для судей, в которых написано, например, что на матче судья должен иметь при себе рулетку длиной два метра (на тот случай, если придется измерять чью-нибудь клюшку на соответствие регламенту), отрезки веревки и шнурков для ремонта сетки ворот и оселок для заточки коньков. Все это обычно в карманах не носят, а оставляют на скамейке, где сидит судья времени матча.

А вот непосредственно при себе обязательно должны быть блокнот с ручкой или карандашом.

Главный арбитр КХЛ Алексей Анисимов рассказывал , на какие ухищрения приходится идти, если их под рукой не оказалось: «У каждого главного судьи должны быть блокнот и ручка – чтобы фиксировать номера в случае массовой драки. Один судья ручку забыл. В итоге, пока хоккеисты выясняли отношения, дышал на стекло, чтобы запотело, и пальцем выводил на нем цифры».

При этом сейчас судей штрафуют за любые ошибки – даже не вынося предупреждений. Анисимов рассказывал про систему оплаты и наказаний: «Раньше судьям платили за матчи. Мы перешли на контракты. Сначала было 80 на 20, где первая цифра – гарантированная часть, вторая – бонусная, из которой арбитры выплачивают штрафы. Сейчас – 70 на 30. Это касается регулярного чемпионата. За каждый матч плей-офф идет отдельная оплата

Штрафы – от 1,5 до 10% годового контракта. В зависимости от того, насколько грубая ошибка и какая она по счету. Отмечу, что раньше были предупреждения. Теперь их нет. Сразу штрафы. А деньги можно потерять даже не выходя на лед, во время предсезонных тестов. Не сдал один – штраф. Если два – с таким судьей контракт не подписываем. Поэтому все приезжают готовыми. Хотя единичный случай не сдачи одного теста был».

Как изменилась игра с двумя главными арбитрами?

В честь 25-летия перехода НХЛ на систему с четырьмя судьями The Athletic выпустил исследование, как это изменило хоккей в лиге.

Бывший вице-президент «Анахайма» Дэвид Макнэб назвал добавление второго главного судьи на лед «одной из главных инноваций в истории хоккея» и «самым важным изменением на льду в эпоху Гэри Беттмэна» (комиссара НХЛ с 1993-го, при котором ввели жесткий потолок зарплат, отменили ничьи и увеличили лигу с 24 команд до 32).

Бывший защитник Кори Сарич рассказал, что появление второго судьи заставило игроков отказаться от тычков и ударов при выходе из собственной зоны – потому что появился арбитр, который не несется за шайбой, а смотрит за игроками.

«Раньше можно было немного подождать, и, как только судья отвернется, дать соперницу клюшкой по ногам или сунуть кулаком, или дать перчаткой по губам – всякое такое.

Я уверен, что линейные видели многое из того, что происходило, но у них не было полномочий, чтобы что-нибудь с этим сделать. Все решал только один судья», – вспоминал Сарич.

Бывший тренер «Калгари» и «Коламбуса» (а еще ярославского «Локомотива» и магнитогорского «Металлурга») Дэйв Кинг считает, что появление второго судьи сделало игру быстрее: оно исключило подножки и задержки игроков, которые происходили вне поля зрения главного судьи. И теперь у игроков больше возможностей для быстрого подключения к атаке.

Еще Кинг считает, что с двумя главными судейство стало более объективным – хотя бы потому, что арбитров банально стало больше, они чаще меняются, реже судят матчи одной и той же команды. Поэтому их личное отношение меньше влияет на решения.

Хотя самим судьям стало сложнее. Если раньше главный в одиночку определял границы допустимого на льду, то теперь им с коллегой надо договариваться, чтобы судить по единому стандарту.

На конкретные матчи в КХЛ судей назначает главный судья лиги – причем устоявшихся и неизменных бригад нет. Например, Антон Прокуратов (которого мы выбрали как случайный пример) с 9 сентября по 23 декабря 2024-го отсудил 10 матчей в качестве главного – и у него было 9 разных напарников.

Считается, что отсутствие постоянных бригад позволяет арбитрам не костенеть, не привыкать к стилю друг друга и избегать предвзятости. А при назначении еще учитывают опыт (чем выше у судьи рейтинг, тем больше вероятность попасть на решающие матчи плей-офф) и географию (стремятся, чтобы судьи не путешествовали избыточно и не ездили, например, из Владивостока в Москву).

На самом деле судей на матче даже не четыре – а намного больше

Кроме тех, кто работает на льду, в состав судейской бригады входят:

● секретарь матча, который фиксирует все голы, удаления итд;

● судья времени матча, который следит за секундомером;

● судья-координатор рекламной паузы – который помогает главным с таймингом больших пауз в матче. Причем не только рекламных, но и пауз для повтора гола;

● два судьи на скамейках штрафников – которые следят, чтобы удаленные хорошо себя вели;

● судья видеоповтора, который «консультирует и оказывает техническую помощь Специалисту КХЛ по видеопросмотрам при принятии им независимого, справедливого решения по спорному моменту, связанному с потенциальным голом».

Еще в Москве есть «военная комната» – центр видеоанализа матчей, в котором в режиме реального времени рассматривают каждый свисток судьи и в спорных ситуациях принимают окончательное решение.

Так что для проведения матчей в КХЛ работает очень много людей – в том числе и судей. А получающуюся магию вы можете увидеть на Кинопоиске .

Фото: Фото: РИА Новости /Александр Кряжев, Алексей Мальгавко, Сергей Гунеев; Sergey Elagin/Global Look Press