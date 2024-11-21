Капризову нужно понять: похожа ли «Миннесота» на команду, в которой он возьмет кубок?

Вопрос на 15 миллионов.

Через полтора года Капризов станет неограниченно свободным агентом. Ему исполнится 29 лет, и к тому моменту в НХЛ будет не очень много игроков прям круче.

Ну, разве что Овечкин.

Всю энхаэловскую часть карьеры Кирилл или очень близко к топ-10 бомбардиров лиги или внутри этой десятки; в тот момент, скорее всего, будет внутри пятерки.

«Владелец «Миннесоты» Крэйг Липолд сказал, что «никто не предложит Капризову больше денег, чем мы», – высказался инсайдер Эллиот Фридман. – Я считаю это правдой и осознанием того, что им придется заплатить ему очень много. Я думаю, что его зарплата будет на уровне Остона Мэттьюса и Леона Драйзайтля».

По очкам Капризов, возможно, не дотягивает до Мэттьюса (нет такого броска) и Драйзайтля (нет такого, эм, партнера), но в статусе – не особо: во вселенной НХЛ Капризов из тех игроков, с которых начинается кубковая амбиция. Элитный исполнитель для решающих минут, готовый выходить против лучших и обыгрывать лучших.

Игрок, который олицетворяет шанс своей команды на кубок. Не так очевидно, как Овечкин, Малкин, Кросби или Макдэвид, но тем не менее – неизвестно, когда «Миннесота» заполучит такого в следующий раз.

Оговорка по Торнтону: олицетворяет, конечно, в теории.

Чтобы стать полноценным претендентом, клуб должен доработать, я бы сказал, ногами: собрать звезде окружение, найти тренера с идеей и вместе с этим тренером собрать гармонию в игре и в составе.

Посмотрите на октябре-ноябрьский триумф «Вашингтона» – вот что нужно «Уайлд», кроме Капризова.

Сейчас речь о кубке не идет. «Миннесота» выглядит симпатично, но турбулентно – тут надо понимать, что символ текущего отрезка в истории «Уайлд» не только Капризов, но и дыра под потолком зарплат в 14 млн, оставшаяся после выкупа довольно безумных контрактов Сутера и Паризе.

«Следующее 1 июля будет как Рождество, – говорил этой осенью владелец клуба Крэйг Липолд. – У нас будут деньги. У нас будут ресурсы, чтобы сделать то, что нам нужно. И мы с нетерпением этого ждем».

Так что главный вопрос не в том, на что эта команда претендует сейчас. А в том, способна ли она взять кубок в ближайшие пять лет – то есть в тот период, когда Капризов гарантированно будет одним из десяти сильнейших игроков планеты.

Видно ли сейчас какие-то признаки грядущего величия?

После – опять же – турбулентного прошлого сезона «Уайлд» вроде неплохо начали этот и держатся в первой тройке дивизиона. Так что, видно ?

Ого: у «Уайлд» кризис в атаке

Что напрягает в старте «Миннесоты»: Капризов – в лидерах по очкам, сама команда в тройке дивизиона, но ожидаемые голы – ниже любого возможного из плинтусов. Ожидаемые голы «Уайлд» под плинтусом, как какая-нибудь крысиная отрава.

«Миннесота» – 30-я в НХЛ по создаваемому в среднем за 60 минут xG. Это катастрофа по ожидаемым.

«Миннесота» катастрофически мало напрягает защиту соперника – и если в рамках регулярки талант лидерской группы помогает держаться высоко, то в плей-офф это все разберут легко, быстро, в первом раунде.

Это не какая-то ситуативная пробуксовка – кажется, это диагноз.

Тот редкий случай, когда просевшую статистику прекрасно видно на льду. Включите любой матч «Уайлд» – и вы увидите удивительную картину, вы сразу почувствуете, что в лидерской созидательной группе команды нет праворуких нападающих. Все лидеры – от Зукарелло до молодого Росси – леворукие.

Поэтому нападение команды просто сковано. Сайклинг возможен только в одну сторону – по часовой, половина пасов из-за ворот делаются так, что руки выкручивать приходится и отдающему, и принимающему. И вообще вариантов развития заметно меньше: и защите проще все это читать, и исполнять нужно сложные вещи.

И ладно 5-на-5 – большинство формируется из лидеров, игроков топ-6. И там, получается, Фэйбер + четыре леворуких нападающих. За счет таланта эта группа держит результативность на достаточных 20 процентах, но периодически по картинке это просто кошмар.

Поэтому «Миннесота» атакует в основном с ходу, быстро теряя шайбу при переходе в позиционный розыгрыш, и почти вообще не атакует позиционно.

«Уайлд» выжимают максимум из тех шансов, что все-таки создают, но ситуация – странная. Полное ощущение, что потенциал лидеров не раскрыт даже на 60 процентов. Что лидеры зажаты в жесткие рамки и не могут себя проявить.

Фэйбер отчасти поэтому смотрится в «Уайлд» таким ценным игроком: включаясь в атаку, он, праворукий, создает атаке тот объем, которого обычно не хватает как воздуха.

Как это можно решить?

На самом деле это не просто катастрофа – это преступление: за вас играет один из самых живых генераторов позиционного нападения (Капризов), а вы ничем ему не помогаете.

Это нападение точно нужно чинить и развивать – подозреваю, на это и пойдут освободившиеся летом-2025 средства.

И чинить понятно как: праворуким нападающим на место Зукарелло. Кто это может быть?

Минутка фантазии: а что, если Марнер? Вот вам сценарий: «Торонто» выходит в плей-офф, жидко проигрывает той же «Флориде» (или, еще хуже, «Тампе» / «Бостону») и не видит смысла переплачивать Марнеру, отдавая запрашиваемые 13 – и их Митчеллу вручает довольный Билл Герин, ведь летом-2025 отключаются санкции за выкуп Паризе/Сутера.

Капризов переподпишется на те же 13 – их возьмут из фонда Матса Зукарелло. Дальше – сложнее, но это будет дальше.

Это все фэнтези, понятно, но вот на такую достройку я бы посмотрел – и полное ощущение, что «Миннесоте» какой-то такой шаг еще и нужен, чтобы доработать экосистему в атаке. У них все нормально с талантом, но функционал требует перемен. Плюс – Зукарелло на исходе, а топовые ружья в топ-6 нужны – причем желательно праворукие.

Окей, если не Марнер, то Кузьменко, Куинн из «Баффало», и вдруг Босер?

При этом глубина, система и потенциал впечатляют

И тут хорошие новости. То, что «Миннесота» протирает животом дно лиги по ожидаемым голам, находясь при этом в лидерах по очкам, означает еще, что против нее очень неприятно играть.

«Уайлд» не очень много контролируют шайбу сами, но сопротивление организуют... ну близкое к топовому. Они в лидерах НХЛ по первым забитым – и это тоже дополняет картину: отыграться против них не очень легко.

И да – нижние звенья, защита, вратарь и все системные дела там в порядке. Без шайбы эта команда не паникует и не теряется.

Почти все ее проблемы в структуре топ-6 – и там есть просвет. Потому что кроме Зуко (37 лет), Юханссона (34), Капризова и Эка (по 27) там играют Болди и Росси – им по 23, и у них отличные перспективы

Болди уже стучится в клуб топ-игроков, Росси вызревает как центр – если пойдет в таком же духе, то через пару лет у «Уайлд» будет отличная четверка лидеров.

И при этом Болди еще долго поиграет за 7 млн в год, а Росси подписывается летом-2025 – и вряд ли на 10. Так что их зарплаты позволят заплатить Кириллу много и не отравлять ситуацию под потолком. И найти того самого праворукого зверя, который так нужен.

Даже в рамках удачного старта «Миннесота» не выглядит претендентом на кубок прямо сейчас – но дистанция в несколько следующих лет обещает быть заметно продуктивнее.

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Фото: AP Photo/Ellen Schmidt; Gettyimages /Carmen Mandato, Douglas P. DeFelice, Michael Reaves, Ronald Martinez, Scott Taetsch; Nathan Denette/Keystone Press Agency/Global Look Press