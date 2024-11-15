Макдэвид – живая легенда! Набрал 1000 очков в НХЛ – быстрее были только трое

Невероятно!

Коннор Макдэвид в очередной раз вошел в историю. 27-летний канадец набрал 1000-е очко в регулярных чемпионатах НХЛ.

Рубеж был перейден в матче с «Нэшвиллом». Нападающий отличился в формате 4х4 с передачи любимого партнера – Леона Драйзайтля.

По недавно сложившейся, но уже прочной энхаэловской традиции большой юбилей отметила вся команда – скромно улыбнувшегося Коннора быстро окружила его свита.

За эмоции отвечал другой Макдэвид – старший.

В овертайме Коннор снова попал в протокол – непринужденным финтом убрал соперника в аут и выдал пас на победный гол Дарнеллу Нерсу. Так «Эдмонтон» и выиграл – 3:2.

Игроки «Ойлерс» заранее подготовились к празднику – не заходя в душ, переоделись в особые футболки:

Макдэвид стал 99-м игроком в истории НХЛ с 1000+ очками в регулярках. Но по скорости набора этой суммы Коннор находится в верхней части списка. Канадцу хватило всего 659 матчей – только трое его соперников из прошлого справились быстрее: Уэйн Гретцки (424), Марио Лемье (513) и Майк Босси (656).

По возрасту достижения Коннор тоже четвертый – сейчас ему 27 лет и 306 дней, а более молодыми тысячниками были Гретцки, Лемье и Стив Айзерман.

Тысячное очко в лиге не набирали почти год – последним до такой отметки добрался Джон Таварес в прошлом декабре. Среди действующих игроков тысяча есть еще лишь у семи: Сидни Кросби (1613), Александра Овечкина (1569), Евгения Малкина (1314), Патрика Кэйна (1294), Анже Копитара (1231) и Клода Жиру (1078).

Макдэвид идет по графику 1,52 балла в среднем за матч – третий показатель в истории лиги после Гретцки (1,92) и Лемье (1,88). Впереди у «Эдмонтона» 65 матчей. Если Коннор удержит набранный темп, то к концу регулярки остановится на отметке 1099 очков – это результат Гленна Андерсона, 67-го бомбардира в истории НХЛ.

Фото: Gettyimages.ru /Codie McLachlan