Панарин выдал лучший старт в карьере – наколотил уже 9 шайб за 11 матчей!

Зажег в нью-йоркском дерби.

Артемий Панарин продолжает яркий старт сезона-2024/25. За 11 матчей у нападающего «Рейнджерс» забросил уже 9 шайб. Так быстро Панарин еще никогда не доходил до этой отметки. В прошлой регулярке на это понадобилось 15 игр.

Как быстро Панарин забил 9 шайб в сезоне

2023/24 – 15 игр (19.11.2023)

2022/23 – 35 игр (23.12.2022)

2021/22 – 24 игры (08.12.2021)

2020/21 – 24 игры (31.03.2021)

2019/20 – 18 игр (17.11.2019)

2018/19 – 30 игр (14.12.2018)

2017/18 – 38 игр (28.12.2017)

2016/17 – 26 игр (03.12.2016)

2015/16 – 27 игр (07.12.2015)

Ускорить процесс Панарину помог матч против «Айлендерс» (5:2). Нападающий «Рейнджерс» оформил дубль и был признан первой звездой. Еще одним героем матча стал Игорь Шестеркин – 35 сэйвов с 37 бросков и шестая победа в 9 играх.

«Рейнджерс» начали игру с позиции силы и забили уже на четвертой минуте. Причем Крис Крайдер открыл счет в молниеносной контратаке в меньшинстве.

«Айлендерс» отбивались как могли. Особенно сложно это давалось из-за отсутствия сразу пяти игроков основы, включая россиянина Александра Романова. В моменте пригодилась даже голова Ильи Сорокина – он сделал классное спасение, сам того не осознав.

Панарин же включился в самый нужный момент. За семь минут до его гола во втором периоде Кейси Сизикас сократил отрыв «Айлендерс» в счете до одной шайбы. Артемий четко сработал в большинстве: получил передачу на синей линии и с кистей нанес очень тонкий и точный бросок.

В следующий раз помощь Панарина была не так важна – «Рейнджерс» уже вели 4:2 и вряд ли бы проиграли. Но «Айлендерс» не сдавался и снял Сорокина за три минуты до конца. В итоге пропустили от Панарина в пустые ворота. Причем Артемию даже не пришлось напрягаться – он бросил прямо из своей зоны и попал.

Нападающий «Рейнджерс» вошел в топ-5 среди россиян по показателю шайб в пустые. Всего за карьеру в НХЛ у Артемия 24 таких гола. Он уступает Евгению Малкину и Никите Кучерову – у обоих набралось 25 шайб. А больше всех в пустые ворота в НХЛ забил Александр Овечкин (58), который не так давно обошел по этому показателю Уэйна Гретцки.

Всего на счету Панарина 18 (9+9) очков в сезоне. Он набрал очки в 10 из 11 игр, оставшись без результата только в недавнем матче против «Вашингтона» (3:5).

Что интересно – Панарин в шаге от юбилея в 800 очков. После матча с «Айлендерс» в его активе 799 баллов. С таким мощным стартом он может выбить красивую цифру уже в следующей игре.

Фото: East News /AP Photo/Paul Sancya