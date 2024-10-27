У Матвея уже больше очка за игру.

Матч «Филадельфии» и «Миннесоты» был первым в насыщенной программе субботне-воскресной ночи, и он же получился самым результативным. Но на этот раз для «Флайерс», которые любят такие игры, успешным – 7:5.

По два очка набрали главные русские звезды клубов: у Матвея Мичкова – гол и передача, у Кирилла Капризова – два ассиста.

Мичков – лучший бомбардир среди новичков! Капитан его высоко ценит

Первым из них очки набрал Мичков. На 4-й минуте, уже при счете 1:0, Матвей быстро вошел в зону и отдал Трэвису Конекны – тот вывел Ника Силера на убойную позицию:

Третью шайбу «Флайерс» Мичков забросил сам, когда команда играла вшестером из-за отложенного штрафа у «Миннесоты». Звон штанг добавил красоты, а «Филадельфия» снова вышла вперед в счете:

Четвертый гол в сезоне для Матвея – но на домашней «Уэллс Фарго» забил впервые. Теперь у Мичкова 9 очков в 8 матчах – он возглавил таблицу самых результативных новичков НХЛ:

Более того, можно говорить, что Матвей освоился в НХЛ – среди русских игроков больше набрали только признанные топы и Барбашев, играющий в первом звене «Вегаса»:

Очков, кстати, этим вечером могло быть больше. В эпизоде с победной шайбой Мичков тоже принял непосредственное участие – ему просто не хватило места в протоколе: ассист был третьим.

Главной звездой ночи в составе «Филадельфии», правда, был все же не он, а капитан команды Шон Кутюрье. Первая шайба американца стала его 500-м очком в карьере. Шон не забивал 32 матча, с 10 февраля, но в этот раз отыгрался по полной: всего у Кутюрье 3+2 – второй хет-трик в регулярках и третий вообще.

После матча Кутюрье отметил Матвея: «Играя с Мишем (Мичковым) и ТК (Трэвисом Конекны), мне достаточно контролировать центр площадки, создавать пространство и идти к воротам, а они все сделают».

Капризов продолжил серию мультиочковых матчей. Но «Миннесоту» не спас

«Миннесоте» же очки Капризова не помогли, хотя и набирал он их в важные моменты:

● в эпизоде с первой шайбой бросил сам, а Брок Фабер удачно подставил клюшку;

● затем при счете 2:3 за считанные секунды до перерыва в сутолоке на пятаке каким-то чудом ухитрился отдать на абсолютно свободного Юэля Эрикссона Эка:

Капризов пятый матч подряд набирает 2+ очка (3+8 на этом отрезке). Благодаря матчу с «Филадельфией» Кирилл забрался на третью строчку в списке лучших бомбардиров лиги. Впереди – только Марк Стоун из «Вегаса», а Артемий Панарин обходит Капризова лишь по количеству заброшенных шайб.

«Филадельфия» впервые в сезоне выиграла в основное время и прервала шестиматчевую серию поражений. Но проблем уйма: лишь в первом матче сезона, против «Ванкувера», «Флайерс» пропустили меньше трех шайб (3:2 Б). Из восьми игр у команды три – с шестью пропущенными и еще одна – с пятью.

В этот вечер все шайбы пошли на счет вратаря Самуэля Эрссона. Иван Федотов остался на скамейке. Тандем «Филадельфии» – с огромным отрывом худший в лиге (почти 10 пропущенных шайб сверх ожидаемого на двоих). Немудрено, что генменеджер Даниэль Бриер вызвал из АХЛ на следующую игру белоруса Алексея Колосова. Пока «Филадельфия» замыкает таблицу Востока, а больше пропустили только «Питтсбург» (с двумя лишними матчами) и «Нью-Джерси» (с тремя).

«Миннесота», напротив, впервые в сезоне проиграла в основное время – после пяти побед и поражений в овертайме и по буллитам. Несмотря на уверенный старт, «Уайлд» при этом лишь третьи в Центральном дивизионе – выше безупречный «Виннипег» (8 побед из 8) и «Даллас» с 2 поражениями в 9 матчах.

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Фото: East News /AP Photo/Matt Slocum