Откуда у Кучерова такая фамилия? Замешаны деревня в Венгрии, Фердинанд I и Оксфордский университет

Спортс’’ лингвистический.

Никита Кучеров – лучший бомбардир прошлой регулярки: тогда он выбил аж 144 очка. И в этом сезоне, похоже, не собирается сбавлять: набрал 8+6 в первых 9 матчах и идет в топе снайперов и бомбардиров лиги.

Не исключено, что и на этот раз Никите предстоит бороться за «Арт Росс» с Маккинонном (а там еще и Макдэвид подключится). Кстати, в прошлом сезоне мы рассказывали о приставке «Мак-» в канадских фамилиях (если коротко: то это ирландская традиция, обозначающая «сын»). Но если задуматься, то и Кучеров – это заимствованная фамилия, хотя бы потому что слово «кучер» пришло в Россию из Европы.

Но откуда именно? Давайте разберемся.

Кучеровы чаще встречаются на западе России, впервые упоминается в XVIII веке

Согласно информации с сайта Familio, фамилия Кучеров наиболее распространена на территории России, Украины и Беларуси. В России ее представители чаще всего проживают в Калужской и Ростовской областях, в Москве и Московской области.

В письменных источниках фамилия Кучеров появляется в списке донских дворянских фамилий Области Войска Донского XVIII века. Позже Кучеровых указали в послужных списках Воздвиженской крепости (Оренбургская губерния). А ведь за 100 лет до этого в «Бархатной книге» (родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских фамилий царской России) Кучеровы еще не упоминаются.

В XIX веке фамилия встречается в списках сопричисленных дворян (родственники уже внесенных в дворянские родословные книги) по Харьковской губернии, в Родословной книге дворян Владимирской губернии, в адрес-календарях (справочниках) должностях лиц. Кучеровы также упоминаются в списках крестьян-переселенцев из Курской губернии в Приморский край во время столыпинских реформ.

Если верить сайту Forebears, то фамилию Кучеров носят 10810 человек. Людей с ней можно найти не только в Европе, но и Канаде (4), Австралии (3), Японии (1) и Перу (1). Кстати, в США, где играет Никита, 61 человек с его фамилией.

От Кучерова до «тренера» – пара шагов

Сама фамилия Кучеров логично отсылает к слову «кучер», от которого и образована. Давайте проследим его этимологию.

В начале XVI века венгерская деревушка Коч (на местном – Kocs) прославилась на всю Европу. Там ремесленники начали производить четырехколесные крытые повозки, особенностью которых была подвеска из металлических пружин для амортизации движения. В дословном переводе местные называли их «тележки с кочами».

Удобное средство передвижения понравилось и Фердинанду I, который в то время был королем Венгрии и Богемии (в 1531 году стал императором Священной Римской империи). Многие историки считают, что именно он распространил удобные повозки по всей Европе, даря и продавая их европейской знати.

В каждой стране название писалось по-разному, но произносилось примерно одинаково. На английском – coach, немецком – kutsche, французском – coche, итальянском – cocchio. Трудно сказать, дошло ли до Русского царства в каком-то виде это слово, но сейчас такую повозку мы бы назвали каретой. Значение то же – тележка или повозка, но образовалось от итальянского слова carretta.

Зато слово «кучер» имеет прямое отношение к этой истории. Извозчиков, которые в XV–XVI веках на повозках обслуживали дорогу между Веной и Будой, называли cocsi, что тоже отсылает к деревушке. Позже слово пришло в немецкий язык, где человека подобной профессии называли kutscher. А уже из Германии оно пришло к нам.

И все же очень занятно, как с годами изменилось значение английского варианта «coach», который сейчас в первую очередь переводится как тренер. Промежуточный вариант такой трансформации легко отследить в XIX веке: студенты Оксфордского университета так слэнгово называли репетитора – человека, который «тащит» или «несет» учеников к экзамену, подобно кучерам.

И только с 60-х годов того же века словом coach начали называть человека, нанятого для подготовки спортсменов к соревнованиям. До этого для обозначения тренера обычно использовали слово agonistarch (агонистарх), образованное от греческого варианта agonistarkhes.

В деревне до сих пор помнят свою историю

Кстати, деревня Коч существует до сих пор – находится на севере Венгрии, и по состоянию на 2015 год в ней проживало 2,5 тысячи человек. Здесь прекрасно помнят, благодаря чему она стала известна на всю Европу, поэтому с каретами тут связано все.

Во-первых, на ее гербе изображен ранний вариант кареты.

Во-вторых, каждый год здесь проходит фестиваль, где команды из пяти человек должны на скорость толкать 350-килограммовые повозки через всю деревню (примерно 1800 метров). Приезжают поучаствовать команды не только из Венгрии, но и Германии, Италии и Словакии.

Конечно же, в деревне есть музей карет.

А еще на разговорном венгерском словом «cocsi» теперь обозначают автомобиль.

Фото: Gettyimages.ru /Otto Herschan Collection; AP /Chris O’Meara, Karl B DeBlaker