Суперсерия Наместникова: 5 очков за 2 матча!

Внезапный рывок.

Топ-10 бомбардиров нового сезона НХЛ на треть состоит из российских игроков. Артемий Панарин, Никита Кучеров, Евгений Малкин на троих собрали уже 42 очка. Но прогрессируют и их менее звездные соотечественники.

Нападающий «Виннипега» Владислав Наместников забил во втором матче подряд – на этот раз внес личный вклад в крупную победу над «Питтсбургом» (6:3).

Для попадания в протокол Наместникову хватило одного касания: он занял свободную нишу на пятаке и подставил клюшку под передачу Николая Элерса. Отдельный хайлайт – их совместное эмоциональное празднование баскетбольного типа:

В предыдущем матче – против «Сан-Хосе» (8:3) – Наместников набрал 4 (1+3) очка. Тогда тоже помогли партнеры. Все передачи Владислава были вторыми и решающего влияния на результативные комбинации не оказали. А вот гол получился на загляденье – бросок форварда пришелся в самую девятку.

На старте сезона Наместников – центр второго звена. Но его игровое время скромное – против «Питтсбурга» провел на льду всего 14 минут. Партнеры Владислава по тройке – Элерс и Коул Перфетти.

Наместников выступает за «Виннипег» с 3 марта прошлого года – его обменяли из «Сан-Хосе» на право выбора в четвертом раунде драфта. По окончании этого сезона контракт нападающего истекает. Его кэпхит по действующего соглашению – $2 млн.

Владислав идет на пятом месте среди бомбардиров команды. Если сохранит этот темп, то у «Джетс» не останется иного выбора, кроме как переподписать нападающего.

Впрочем, пока в «Виннипеге» все слишком хорошо и по остальным параметрам. Это единственная команда, которая еще ни разу не проиграла – 5 матчей, 10 очков и лучшая в лиге разница забитых-пропущенных (+16).

О «Питтсбурге» этого не скажешь. После неплохого старта (3 победы в 5 матчах) «Пингвинс» сдали – уступили два матча подряд с -3 по голам: до «Виннипега» была «Каролина» (1:4).

Сбилось дыхание у Евгения Малкина. Вспоминать про 11 очков за первые 5 матчей уже неловко: все что Джино набрал в двух следующих играх – грустные «-4» в показателе полезности.

Не ладится и у Сидни Кросби – гол в ворота «Баффало» пока так и остается единственным для него в сезоне. Канадец не скрывает разочарования: «Мы не можем пропускать по 5-6 голов за игру, если хотим побеждать. Дело не во вратарях. Мы должны больше помогать им. Сейчас мы пропускаем слишком много атак соперника с численным преимуществом. Не подчищаем ошибки. Посмотрите на победный гол «Виннипега». Я проиграл вбрасывание в своей зоне, потерял «своего» игрока, и мы пропустили».

На неделе «Питтсбург» закончит канадский выезд – «Пингвинс» поочередно ждут в Калгари, Эдмонтоне и Ванкувере.

Фото: AP /Fred Greenslade