Саммит БРИКС сломал «Нефтехимику» домашнюю серию. У «Ак Барса» – минимальные потери

Ограничения коснулись всех.

С 22 по 24 октября в Казани пройдет саммит стран БРИКС. И хотя это событие никак не относится к спорту, оно напрямую повлияло на местные команды.

«Нефтехимик» сообщил, что матчи с «Торпедо» (22 октября) и «Сочи» (24 октября) пройдут без зрителей. Изначально так не планировалось – клуб уже успел продать билеты. Теперь деньги за них придется вернуть.

«Нефтехимик»уже играл с минимумом зрителей – опыт неудачный

Удивительно, что предстоящая встреча глав государств в Казани повлияла на всю республику. В Нижнекамске надеялись, что форум пройдет мимо них, но случилось иначе.

О первых изменениях «Нефтехимик» объявил еще на прошлой неделе. Тогда клуб сообщил, что матч против «Сибири» пройдет в присутствии 500 болельщиков при вместимости «Нефтехим Арены» в 5500 зрителей.

Допустимое число болельщиков назвали неспроста: в клубе посчитали владельцев абонементов, представителей фан-секторов обеих команд и тех, кто успел купить билеты на игру заранее. Но в итоге квоту даже недобрали – пришли всего 420 человек.

Без поддержки трибун нижнекамцы проиграли (1:2). Так команда начала серию поражений, которая растянулась уже на три матча – позже уступили СКА (2:3 ОТ) и «Торпедо» (4:5).

В клубе подчеркнули: «Мы хорошо понимаем, как тяжело играть команде без вашей поддержки, энергетики, ярких эмоций. Это наглядно было видно в матче с «Сибирью», который прошел 11 октября с ограниченным количеством зрителей».

Сейчас ограничения расширили: игры с «Торпедо» и «Сочи» пройдут совсем без болельщиков.

«Ак Барсу» повезло больше – лига отказалась отменять матчи и перенесла только одну игру с «Автомобилистом»

Жители Казани изменили привычный уклад жизни еще в сентябре. В учреждениях социальной сферы сократился режим работы, школы и университеты ушли на дистанционное обучение или каникулы, а некоторые организации и вовсе приостановили работу.

Со временем волна изменений дошла и до спорта. Оргкомитет саммита поручил отменить в Казани все спортивные мероприятия с 10 октября по 1 ноября. К такому клубы и лиги оказались не готовы.

Больше других повезло волейболистам: и женский «Динамо – Ак Барс», и мужской «Зенит-Казань» в этот период играют на выезде.

С другими видами спорта все сложнее. Тяжелее всего пришлось хоккейному «Ак Барсу», у которого на этот период было намечено сразу пять домашних матчей: с «Автомобилистом» (19 октября), «Адмиралом» (25 и 27), «Металлургом» (29) и «Локомотивом» (1 ноября).

В итоге изменения коснулись только первой игры против «Автомобилиста» – ее перенесли на 6 февраля 2025 года. Игра пройдет в Казани, как это было запланировано изначально. Остальные матчи КХЛ отказалась переносить, так как они пройдут уже после саммита.

«Ак Барс» уже не в первый раз страдает из-за международных мероприятий. В прошлом сезоне четыре февральских матча команды внезапно перенесли во Дворец спорта, где клуб располагался до этого. «Татнефть Арену» на это время забрали для проведения международного турнира «Игры Будущего».

Тогда для игроков мало что поменялось. Команда отправилась на ближайшую арену и провела матчи в привычном режиме. А вот болельщикам пришлось непросто – свободную продажу билетов ограничили, и на игры пришли только владельцы абонементов.

На этот раз в Казани не пострадает никто.

Фото: vk.com/h.c.neftekhimik ; Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press