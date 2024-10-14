Спортс’’ обновил хоккейные онлайны. Они стали удобнее, информативнее и просто красивее
Вы дождались!
Привет! Без долгих вступлений: Спортс’’ обновил страницы хоккейных матчей – и вот что изменилось.
Новый интерфейс
Если вы уже следили за футбольными матчами на Спортсе’’, дизайн хоккейных покажется вам знакомым. Мы сделали акцент на важных статистических данных: счет, авторы шайб и ассистенты, лента событий с ключевыми событиями – изменения счета, удаления, буллиты, начало и конец периодов.
Адаптивные страницы
Страницы матчей подстраиваются под размер, разрешение и ориентацию экрана – интерфейс выглядит корректно на любом устройстве. Неважно, следите вы за игрой с компьютера или из браузера на смартфоне – страница матча будет выглядеть одинаково.
Раньше страницы были разными для десктопного и мобильного сайтов из-за технических особенностей старого отображения матчей. Теперь, независимо от устройства, всем пользователям будет одинаково удобно.
Больше статистики
Мы добавили статистику личных встреч и последних матчей команд: история игр доступна до сезона-2009/10.
Ключевые события матча теперь видны в отдельной ленте: изменения счета с авторами голов и ассистентами, удаления, обновления статуса матча (старт/конец, начало периодов).
Появилась и отдельная вкладка с коэффициентами на события матча.
Новые таблицы
К основным данным – количеству игр и очков – мы добавили данные о победах в основное время и в овертайме, заброшенных и пропущенных шайбах, а также их разницу. Все собрано в одной таблице.
Факты о командах
Чтобы любопытного о матче было еще больше, мы на основе статистических показателей команд создаем короткие факты: например, быстро можно узнать, сколько в среднем команда забивает или пропускает, чтобы еще лучше понимать, чего ждать от новой игры.
Новости и посты о командах
На Спортсе’’ ежедневно выходят десятки материалов о хоккее: теперь новости и посты, связанные с играющими командами, доступны и на страницах их матчей.
Можно отфильтровать по конкретному клубу, можно видеть ленту сразу для обоих – скоро мы добавим еще и фильтрацию по турниру. Сам блок новостей теперь тоже выглядит по-новому.
Что дальше?
Мы продолжаем работу над новыми улучшениями, вскоре обновятся страницы матчей НХЛ, а следом и остальных хоккейных турниров, за которыми можно следить на Спортсе’’.
Нам важна обратная связь о новых страницах: делитесь наблюдениями и пожеланиями в комментариях к этому посту или пишите на почту support@sports.ru.
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