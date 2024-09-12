В 99-м самым русским клубом НХЛ был... «Торонто»! Эта команда очаровала всех

Карповцев, Березин, Юшкевич и другие.

30-летнюю годовщину последней победы в Кубке Стэнли «Торонто» встречал в статусе главного анекдота лиги. Команды, которая с каждым шагом зарывала себя все глубже. После затяжного кризиса пришел в себя «Детройт», полувековую серию без чемпионства прервали даже «Рейнджерс», а «Лифс», обладая мощнейшим бюджетом, не попадали в плей-офф.

А ведь совсем недавно, в мае 1993-го, «листья» были в одной заброшенной шайбе от финала Кубка Стэнли. А еще через сезон дошли до финала конференции, где проиграли только «Ванкуверу» Павлу Буре. Им удалось развести «Калгари» на Дуга Гилмора, одного из сильнейших центров НХЛ, и найти на драфте Феликса Потвина, который вместе с Мартином Бродером был одним иp перспективных вратарей лиги. Они выменяли снайперов Дэйва Андрейчука и Майка Гартнера, довели до категории «элитный силовик» Уэндела Кларка, не ошиблись с Дмитрием Мироновым и Николаем Борщевским и вообще походили на команду, которая если не сегодня, то завтра выиграет Кубок.

Летом 1998-го никого из них, кроме растерявшего уверенность Потвина, в Торонто уже не осталось, а нападающий Майк Кеннеди после обмена в дедлайн в разговоре с журналистами назвал руководство клуба долбанутым.

Было за что.

Оно так и не разобралось, нужен им Кларк или нет, и потеряло на его обменах туда-обратно молодого защитника Кенни Юнссона и пару выборов в первом раунде драфта. Полученный от «Лифс» пик в 1997-м «Айлендерс» потратили на Роберто Луонго, плюс были доступны Сергей Самсонов и Мариан Госса. Тем временем, менеджмент «листьев» отпустил своего экс-капитана бесплатно всего через год.

Трейды Гилмора, Андрейчука и Гартнера в сухом остатке принесли «Торонто» только малыша Стива Салливана, который в игровой модели главного тренера Майка Мерфи был бесполезен. Как результат, «Лифс» стали 23-ми (при 26 участниках) по результативности и предпоследними по реализации большинства. В одном из ключевых матчей сезона-97/98 в спецбригаде с Матсом Сундином вышел Тай Доми (365 минут штрафа). Снайперы Салливан и Сергей Березин в это время смотрели хоккей из запаса.

Больнее всего по самолюбию клуба кольнули успехи «Детройта». В составе обладателей Кубка Стэнли в 1998-м было сразу четыре бывших защитника «Торонто» – Ларри Мерфи, Боб Роуз, Джейми Макоун, Дмитрий Миронов. Для Ларри это чемпионство стало вторым за два года. Из «Лифс» его провожали свистом и уханьем. Треть зарплаты игроку продолжал платить прежний клуб, а ведь из-за переезда на новую арену и падения курса канадского доллара дела у владельца «Торонто» Стива Ставро шли так себе. Именно из-за финансовых проблем он отказал Уэйну Гретцки в 1996-м, хотя Великий уже дал согласие на переход.

Выливая новую баночку пенного в Кубок Стэнли на чемпионской вечеринке, Мерфи мысленно благодарил хозяев «Лифс» за недальновидность и щедрость.

****

Выбираться из воронки, которая утащила «листья» на самое дно НХЛ, за счет четко выстроенной стратегии, системной работы и прочих прагматичных действий пришлось бы долго, да и это не в стиле «Торонто». Им помог случай.

В 98-м в Онтарио выдался жаркий июль. В один из дней у президента «Лифс» Кена Драйдена дома закончилось мороженое, и поздно вечером он отправился в ближайший магазин, где случайно пересекся с Доном Мином, агентом вратаря Кертиса Джозефа. Куджо был одним из самых ценных активов на рынке свободных агентов, но высокая — справедливая и все же очень высокая — зарплата, которую он просил у клубов, отпугнула и «Филадельфию», и даже «Рейнджерс».

Мин прожужжал Драйдену все уши о том, что Кертис, как местный парень, хотел бы играть именно в Торонто, что он будет новым лидером команды, а потом добавил: «Поторопитесь. «Филли» и «Рейнджерс» тоже его хотят». «Лифс» не искали голкипера — у них уже было два недешевых — но через несколько дней подписали Джозефа на 24 миллиона и 4 года.

Контракт с Кертисом запустил волну невероятных преобразований и стечений обстоятельств, в которые было сложно поверить еще несколько месяцев назад.

1. Кто мог представить, что 20-летний новичок Томаш Каберле, 204-й выбор драфта-1996, зайдет в НХЛ так убедительно? Он с трудом выгрыз место в составе на предсезонке, а в первой игре регулярки против «Детройта» провел на льду больше 29 минут. Через две недели чех забил первый гол — опять в победном матче и снова против «Ред Уингс», а затем обокрал убегавшего один на один Яромира Ягра и забросил решающую шайбу во встрече с «Питтсбургом».

«Ну, мы с Ягром из одного города, в Кладно тренировались вместе, так что я знал, что он хочет делать», – на ломаном английском объяснялся Томаш. Пройти сезон без травм, спадов и ссылок в запас Каберле не удалось, но ждать большего от дебютанта было сложно.

Раскрывался и другой молодой защитник — Даниил Марков, 223-й номер драфта-1995. Дэнни носился по льду, как жеребенок, стараясь успеть везде. «Лифс» тревожила его травматичность – за половину сезона набралось пять разных повреждений (сломанные пальцы, сотрясение, трещина в гортани после блокшота, спазмы в спине и растяжение связок плеча). Но бывший спартаковец учился на своих ошибках, а Дмитрий Юшкевич и Александр Карповцев на правах старших дополнительно разжевывали ему все, на что указывали тренеры. В плей-офф Марков стал лучшим в команде по показателю полезности с «плюс 9».

2. Такая игра новичков позволила «Торонто» не тянуть с обменом Мэтью Шнайдера. Защитник просил 3,3 млн, то есть одну десятую от всей платежки клуба, а «Лифс» оценивали его 37 очков и «минус 12» значительно скромнее. В начале октября Шнайдер отправился к «Рейнджерс», а из Нью-Йорка прилетел Александр Карповцев (1,5 млн), который стал пятым русским легионером «кленовых». Болельщики встретили его сдержанно — из-за операции на кисти Саша пропустил больше полугода, а его самоотверженный стиль подразумевал новые травмы. «Если бы североамериканец мог терпеть боль, как несколько месяцев делал Карповцев в «Рейнджерс», ему бы поставили памятник перед стадионом», – продавал клиента агент Тодд Даймонд.

Карповцев ничего не говорил, а молча доказывал игрой. «Плюс 4» против Ягра и Ковалева, такие же цифры с «Рейнджерс» «плюс 3» против «Детройта» и звена Федорова, «плюс 2» против «Далласа» и «Нью-Джерси»… К концу сезонов плюсов набралось аж 39 — лучший результат не только в команде, а во всей НХЛ.

Рядом с ним по-другому заиграл Дмитрий Юшкевич, который три первых года в Торонто провалил. Crushing Russian, как его прозвали еще в «Филадельфии», не только дубасил соперников силовыми приемами, но и вновь стал полезным в атаке. В декабре Юшкевич срочно улетел в Россию — его папе потребовалась операция по удалению раковой опухоли мозга. «Если бы можно было, я бы пожелал на Рождество вернуть здоровье отцу», – говорил Дмитрий. После операции Юшкевич-старший был частично парализован, но успел осуществить мечту — провести с внуками еще одно лето.

3. Еще одно магическое преображение — игра команды в атаке. У «Лифс» не было денег на подписание Бретта Халла в межсезонье, а слухи об обмене Феликса Потвина на Павла Буре, Тео Флери или Александра Могильного так и остались набором букв в газетах. Единственным громким приобретением в нападении стал ветеранистый Стив Томас, который совсем зачах в «Нью-Джерси».

Но пришел новый главный тренер Пэт Куинн, а с ним в раздевалку «Лифс» вернулась любовь к хоккею. Мерфи мучил состав тактическими схемами, пытаясь построить то ли капканы «Девилс», то ли left wing lock «Детройта», но на выходе получалась серая масса, которая безрезультатно бегала за шайбой. К концу второго сезона без плей-офф команда разбилась на два лагеря — одни хотели прибить тренера, другие — сделать это с особой жестокостью.

В помощь Куинну отрядили финского тренера Алпо Сухонена, который дал хоккеистам больше свободы в нападении. Оказалось, что у «листьев» хватало внутренних ресурсов, чтобы играть красиво и много забивать. Сразу шесть человек забросили более 20 шайб (прежде их было два), а «Торонто» стал самой результативной командой регулярки, намного опередив и «Детройт», и «Колорадо» с «Филадельфией». Свой уровень подтвердил Матс Сундин, за 70 очков набрал Томас, а больше остальных порадовал Сергей Березин.

Прежний тренер 14 раз за сезон сажал его в запас в наказание за плохую игру в обороне и лепил из нападающего, забивавшего под 60 голов в Германии, подобие Сергея Брылина. Куинн видел в нем если не Павла Буре, то хоккеиста с очень похожими задатками — ураганной скоростью, классным кистевым и снайперским чутьем. Березин забросил 37 шайб и вошел в топ-5 лиги по голам в равных составах, а его недостатки помогали скрыть партнеры Игорь Королев и Гэри Волк.

Королев вообще был самым универсальным игроком «Лифс», и Куинн восторгался его полезностью.

Он центрил звено Березина, выходил на фланге с Сундином, появлялся в спецбригадах и забивал важные голы. Осенью 1997-го Игорь был без работы, но генменеджер «Лифс», известный фанат российского хоккея Майк Смит позвал его на просмотровый контракт и попал в точку.

***

А еще здорово добавил Майк Джонсон (20+24), до травмы классно играл 21-летний центр Алин Маккоули, Тай Доми успешно дрался со всеми головорезами НХЛ и был самым результативным среди них. В дедлайн в Онтарио вернулся центр Яник Перро, который за пару недель набрал 15 очков, а после трейда Потвина на Брайана Берарда (лучший новичок лиги в 1997-м) спецбригады большинства «Лифс» наконец-то стали регулярно забивать. Но все это было на втором и даже третьем плане, потому что главной звездой команды и основной причиной всех изменений оставался Джозеф.

Для конца 90-х его статистика (91% и 2,56 шайбы за матч) смотрелась бледно, особенно на фоне Гашека (93% и 1,87 GAA), Белфора или Хабибулина, но мало мог так тащить в концовках и вытаскивать тяжелые игры. По мнению Драйдена, эффект Куджо выражался в вещах, которые невозможно передать цифрами. «Понимаете, хороший вратарь может дать молодежи право на ошибку, возможность раскрепоститься и играть свободнее, а это помогает их развитию. Она начинает играть быстрее, быть лучше. С Кертисом в воротах мы можем больше рисковать и оказывать давление на соперника», – рассказывал он для Sports Illustrated.

Сюрпризом для соперников «Торонто» стали длинные передачи-забросы Джозефа на своих нападающих. Он отдал 5 ассистов, а сколько еще моментов не было реализовано. Стоило Куджо приболеть, «Лифс» получили 0:6 от «Питтсбурга». После переезда на новую арену «листья» немного сбавили — говорили, что шайба на льду Air Canada Centre скачет, как теннисный мяч — но перед плей-офф площадку привели в порядок. «Торонто» установил клубный рекорд по количеству побед в регулярке и весь март-апрель уничтожал своей атакой, забивая по 5-6 и даже 9 голов за игру. За один год с Куинном команда улучшила прошлогодние показатели на 15 побед и 28 очков. Лучше в 90-х начинал только Майк Кинэн в чемпионских «Рейнджерс».

****

После расширения НХЛ летом 1998-го «Торонто» перевели в Восточную конференцию, и это избавило канадцев от двух важных проблем:

• бесконечных перелетов в Калифорнию и Техас/Аризону, которые утомляли игроков и рвали календарь на части.

• конкуренции с мощнейшими «Детройтом», «Колорадо», «Сент-Луисом» и «Далласом» за место в плей-офф и кубковых матчей против них до финала Кубка Стэнли.

На Востоке тоже было с кем пободаться, но Гретцки (выбивал «Торонто» в плей-офф-1993 и 1996) в апреле завершил карьеру, а Лемье еще не думал о возвращении. Павел Буре (кошмар «Лифс» в 1994-м) после обмена во «Флориду» лечил колено, «Оттаве» и Алексею Яшину хватало сил только на регулярку, финалист Кубка Стэнли-1998 «Вашингтон» провалил сезон, а «Монреаль» и «Бостон» были на разных этапах перестройки. Опасность представляла «Филадельфия», но за две недели до плей-офф ее звезда Эрик Линдрос упал на свою клюшку в игре с «Нэшвиллом», и уже после матча чуть не умер в номере гостиницы от внутреннего кровотечения.

Восстановиться к серии против «Лифс» он не успел. Центр Марк Рэкки подошел к матчам на фоне двух подряд сотрясений мозга и ожидаемо ничего не показал.

Тем удивительнее, что первый раунд начался для «Торонто» с домашних 0:3. Сундин не забил буллит, Королеву сломали малую берцовую… Во втором матче хозяева летели 0:1 до 59-й минуты, но «Филли» вдруг не выручил Джон Ванбизбрук, который дважды не закрыл ближний угол. Дон Черри в итоговом обзоре уничтожил центра «Флайерс» Рода Бриндамора, рискнувшего сыграть креативно в чужой зоне прямо перед первым голом «Лифс». Остаток серии прошел под знаком противостояния вратарей, и Джозеф оказался надежнее — 1:0 в решающей игре и 95,2% в шести матчах. О том, что Кертис предлагал свои услуги «летчикам» до перехода в «Торонто», менеджменту «Филли» напомнили, кажется, все.

А еще эта серия вошла в историю благодаря комментариям Пэта Куинна. Это он ввел в обиход тренеров выражение «травма нижней/верхней части тела». Кто-то из журналистов донимал его вопросами о болячке Юшкевича, и Пэт бросил в ответ первое, что пришло ему в голову. «Вообще, мне нужно было сказать про травму средней части тела. Потому что журналисты — это заноза в заднице!» – смеялся спустя много лет Куинн.

Его ответ используют и будут использовать в НХЛ еще много лет.

***

Тем временем, из плей-офф вылетели две первые сеяные команды Востока – «Нью-Джерси» и «Оттава». Во втором раунде «Лифс» достались не Бродер, Элиаш и Нидермайер, а «Питтсбург» с недолеченным Ягром и группой травмированных игроков (Каспарайтис был среди них). Юшкевич и Марков по очереди прессовали Ягра всю серию, а когда «пингвины» потеряли еще и Ковалева с Морозовым, их удалось дожать — 4-2.

Герой шестого матча — бывший форвард «Питтсбурга» Гэри Волк, которого Куинн забрал с драфта отказов перед открытием тренировочного лагеря. Волк забил дважды — при счете 1:2 и в овертайме. «На следующее утро я пошел гулять, и люди бросали машины по середине улицы, чтобы взять у меня автограф и поблагодарить. Я еще подумал: «Вот, что Уэйн Гретцки чувствует… каждый день», – рассказывал потом Волк.

Прекрасно играл Березин (3+2, один победный гол), Матс Сундин (3+4, «плюс 5) доказывал Черри, что может быть лидером и в плей-офф, а лучший бомбардир фарм-клуба Лонни Бохонос на всю жизнь гарантировал себе скидку на выпивку в любом из баров Торонто, набрав 7 (3+4) очков. После быстрого вылета из плей-офф АХЛ Лонни влип в историю – подрался в баре с будущим главным тренером «Питтсбурга» Мишелем Террьеном, а во время мини-отпуска так обгорел на солнце, что не мог без боли натягивать на себя хоккейную форму. И вдруг ему сказали — ты в составе.

«Каждую секунду я напоминал себе, что шайбу нужно сразу отдавать Сундину», – вспоминал Бохонос. «Во время ТВ-таймаута наш вратарь Гленн Хили сказал: «Просто встань на пятаке». Я всегда играл у бортов, но кивнул головой в ответ и поехал к воротам». В следующей смене зад Лонни задел шайбу после броска Даниила Маркова, и «Торонто» внес перелом в серию. Это был первый и последний плей-офф нападающего в карьере. Да что там — он и в НХЛ больше не играл.

***

«Торонто» впервые за 5 лет вышел в финал конференции и только входил во вкус. «Куинн с первых дней тренинг-кэмпа сказал нам, что устал слушать о будущем, и мы можем выиграть Кубок Стэнли уже в этом году», – откровеничал Тай Доми. Через день после окончания серии с «Питтсбургом» стал известен новый соперник – «Баффало». Неплохо. За час до первой игры выяснилось, что Доминик Гашек и Мирослав Шатан (40 из 207 голов команды в регулярке) — две единственные суперзвезды «Сэйбрс» — не восстановились от травм. Могли ли «листья» желать чего-то большего?

Сменщик Гашека Дуэйн Ролосон, конечно, не водитель Замбони, но его кубковый опыт к 29 годам был равен одному периоду и 7 сэйвами. У «Баффало» было прекрасное звено с Майкой Пекой и проводивший по 30 минут Алексей Житник, но в том «Торонто» забить мог практически любой. Рафф создал команду, в которой каждый работал на износ, но Гашека, подчищавшего все ошибки, одних старания и дисциплины могло не хватить.

В итоге, дисциплины и уверенности не хватило «листьям».

Марков привез уже на 5-й минуте первого матча. Карповцева удалили за отмашку после хита, после чего «Баффало» отыгрался, а Каберле потерял шайбу за воротами, чем воспользовался Кертис Браун. Ролосон свои четыре пропустил, но Джозеф сыграл еще слабее, и после этого поражения в «Торонто» что-то надломилось. Гашек и Шатан вернулись на лед при счете 1-1 в серии и не оставили «Лифс» шансов. Миро забил, Доминатор залез под кожу сопернику своими сэйвами и выходами из ворот.

На протяжении всего матча №3 нападающие «листьев» пытались задеть или толкнуть вратаря «Баффало», что привело к массовой стычке в конце игры.

«Ты покойник!» – кричал Рафф со скамейки, обращаясь то ли к Таю Доми, который въехал в щитки Гашека, то ли к Куинну, который одобрил такое поведение своей команды. В отместку «Баффало» выпустил на следующий матч тафгая Роба Рэя. Он не только успокоил игру, но и забил решающий гол. Первый в сезоне. «После этой победы я был уверен, что пятый матч — уже формальность. «Торонто» был разбит морально», – рассказывал позднее Рэй.

Так и произошло. Джозеф завершил серию с 85% отбитых бросков, но «Сэйбрс» были сильнее во всех линиях, а не только во вратарской. В голосовании за «Везину» канадец наберет даже больше первых мест, чем Гашек, и все же проиграет ему несколько очков.

***

Через год русскоязычная бригада «Лифс» пополнилась казахом Николаем Антроповым и киевлянином Дмитрием Христичем. Команда впервые в истории набрала 100 очков в регулярке и продолжила играть в атакующий хоккей, но выжать из этого состава больше, чем второй раунд Куинн не смог. Один за другим пошли обмены, и вскоре от «Торонто»-1999 остались лишь Сундин, Доми, Каберле и вопрос «Ну почему?»

Майк Смит попытался пересоздать версию команды в Чикаго, переманив туда тренера Сухонена, а затем Березина, Королева, Карповцева, Томаса и Салливана, но этот отрезок истории «Блэкхокс» вспоминать не любят.

С лета 2024-го Королев, Карповцев и Березин вновь в одной команде. Той, что наблюдает за нами с небес.

Фото: Gettyimages /Ken Faught / Contributor, Ron Bull / Contributor, Steve Russell / Contributor, Jeff Goode / Contributor, Paul Hunter / Contributor; East News /AP Photo/Gene J. Puskar, AP Photo/Kevin Frayer, AP Photo/Frank Gunn, AP Photo/David Duprey, AP PHOTO/Ryan Remiorz, AP Photo/Rusty Kennedy, AP Photo/Chuck Stoody, AP Photo/Charles Krupa, AP Photo/Mark Lennihan, AP PHOTO/Vancouver Sun-Nick Didlick