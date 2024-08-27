Игрок, который лишил «Авто» чемпионства в МХЛ, теперь – надежда Екатеринбурга

Поворот судьбы Максима Денежкина.

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Занимательная статистика: треть всех финалов плей-офф Молодежной хоккейной лиги прошли с участием «Локо» (2015/16, 2017/18, 2018/19 – «золото», 2020/21, 2023/24 – «серебро»). После 15 сезонов ярославская молодежка – рекордсмен по количеству Кубков Харламова, а в памяти некоторых воспитанников «Локомотива» сразу по несколько финалов.

Нападающий Денис Алексеев становился обладателем трофея в 2016 и 2018 годах , вратарь Илья Коновалов – в 2016-м и 2018-м , нападающий Максим Денежкин – в 2018-м и 2019-м. Последний вообще стал автором золотого гола сезона-2018/19 – и отправил его в ворота «Авто». Забавно, что сейчас Максим играет как раз за Екатеринбург, а этой весной забросил свои первые шайбы за «Автомобилист» в Кубке Гагарина – дубль в седьмом матче с «Магниткой». После чего продлил контракт еще на два сезона.

Кстати, в карьере Денежкина был еще и третий финал МХЛ – в 2021 году, когда «Локо» вновь оказался в нескольких шагах от победы.

«Думаешь, что тренер плохой, но со временем понимаешь: нужно начинать с себя»

– Как складывался ваш первый сезон-2017/18? Вы играли то в «Локо», то в «Локо-Юниор»...

– Начинал с «Локо». Хорошо помню матч открытия в Москве против «Красной Армии»: их прошлый ледовый дворец, я еще в маске. Победили 4:2, основные моменты зарешали ребята постарше. Нравилось, что игроки перемешаны, ты выходишь в одном звене с опытными партнерами, а не как в школе – только со своим возрастом.

При этом в школе привык играть много, а здесь нужно было заново доказывать, что ты достоин хорошего времени, что ты не хуже старших партнеров. Первое время не понимал причин, по которым мало играл или не попадал в состав. В этом возрасте думаешь, что тренер плохой и он не прав. Только со временем осознаешь, что нужно начинать с себя и делать выводы. Первый сезон, конечно, получился скомканным. Периодически отправляли в первенство МХЛ. Плей-офф полностью провел с «Локо-Юниор», третье место заняли. В плей-офф с «Локо» не участвовал.

– Спустя время поняли, какие ошибки допускали в игре?

– Конечно. Показывал детский хоккей и ошибался там, где нельзя. У меня были проблемы в игре с шайбой. Увлекался, начинал обыгрывать, терял ее в ненужных местах, на чужой синей линии – там, где твое действие может помочь сопернику, но не тебе. Дмитрий Иванович Красоткин (главный тренер «Локо» в сезонах 2015/16-2018/19) говорил мне об этом не раз, только я его сначала не слышал. Он честный человек, не избегает разговоров, всегда в открытую скажет доступно и понятно. А вот понял ты его или нет – уже твои проблемы. Со временем я его понял – и моя игра изменилась

Владислав Окоряк, Максим Денежкин и Антон Лукичев

«Не считал себя чемпионом, хотя по регламенту им являлся»

– У вас схожая ситуация с вратарем Ильей Коноваловым: в первый чемпионский сезон ему не удалось сыграть ни одного матча в плей-офф.

– По-спортивному неприятно не участвовать в решающих моментах. Понимаешь, что твой ровесник Данил Гизатуллин, который получил контракт в одно время с тобой, становится автором «золотого» гола – и он уже чемпион. А ты смотришь этот матч по телевизору. Себя я чемпионом, честно говоря, не считал, хотя по регламенту им являлся. Вроде и рад, но это совсем не то. Появилось твердое желание поставить себя во главу розыгрыша кубка!

– Вы сказали, что ваша игра изменилась.

– На предсезонную подготовку-2018/19 вышел, ощущая себя сильнее. Регулярка на одном дыхании пролетела. Немного очков не добрали, закончили на третьем месте в Западной конференции после «СКА-1946» и «Динамо СПб». Личная статистика была уже совсем другая (22+17 в 51 матче, лучший бомбардир команды − прим.авт. ).

В феврале на тренировке получил травму плеча. На весь первый раунд выпал, но не пожалел – парни прошли «Русских Витязей» без проблем. Присоединился на второй раунд с «Динамо» СПб – внутри переживал.

– Переживали из-за того, что это первый матч в плей-офф за «Локо»?

– В том числе. Первые два матча с «Динамо» я еще не играл, восстанавливался. «Локо» вел 2-0 в серии. На третий уже присоединился. И именно он стал напряженным и плотным по понятным причинам – «Динамо» пыталось продлить серию. До последних минут мы вели 3:1, но ошиблись, стало 3:2. Еще одна возможная ошибка – и овертайм, а там как повезет. Да, было бы обидно выйти на свой дебютный матч и проиграть его. Это могло сбить.

«Авто» удивил всех, вратаря Галкина было не так просто пробить»

– Следом – «Мамонты Югры».

– В этой серии, кстати, тоже был такой переломный момент, когда и в другую сторону могло качнуться. Последний матч, вели 2:1, у нас удаление. За 7-8 минут до сирены – 2:2. И тут я отдаю Кириллу Слепцу, а он забивает победный гол в ворота «Мамонтов». Точка, эмоции! Идем дальше.

– Параллельно шел полуфинал «Авто» – «СКА-1946». В день, когда вы выиграли у «Мамонтов», в их серии счет стал 2-2. Кого из них видели в финале?

– Уже будто подсознательно предполагали, что снова будем играть со «СКА-1946». С другой стороны – «Авто» выиграл в четвертом матче 6:1, это наталкивало на определенные сомнения. В тот сезон «Авто», конечно, удивил всех! Насколько помню, они впервые дошли до полуфинала. У них все сложилось как надо, мощный состав. Играли самоотверженно, с характером, дисциплинировано по игре и тактике. Плюс сильный вратарь Владимир Галкин, не так просто было его пробить. Мы в это тоже уперлись – примерно на семь матчей финальной серии (смеется).

Денежкин в составе «Автомобилиста», с чемпионства «Локо» прошло 5 лет

«Для «Авто» уже вынесли золотые медали, отыгрываемся – их уносят обратно»

– Начали с двух побед, потом – три поражения подряд.

– Пятый матч мы могли забрать, но пропустили в овертайме. И я был в той смене! Причем такая безобидная ситуация: просто из-под игрока выбили, на дальнюю отдали, Данил Зайцев бросил и попал. Досадно. Вели в серии 2-0, а тут вдруг 2-3, как так? В шаге от вылета вернулись в Ярославль. Поняли, что нужно отвлечься и выходить на шестую игру, как с чистого листа.

– Что делали перед шестым матчем?

– За день до игры вместе с тренерами и персоналом сходили в парк аттракционов прокатиться на корабле. Кто-то боялся, кто-то смеялся, заряд получили все. Только на следующий день уже на эмоциональных качелях покачались (смеется).

Что-то пошло не так – большую часть матча мы проигрывали. Меньше пяти минут до конца, на табло 0:2. Те, кто не играл, рассказывали, что сотрудники уже вовсю суетились – ко льду вынесли золотые медали. Ни у кого уже не было сомнений. И в этот момент мы отыгрываемся за секунды. Сначала гол Артура Каюмова (57:59 − прим.авт. ). Вдохновились. И почти сразу же второй (59:17 − прим.авт. ) – Гриша Денисенко набрасывал, на добивании стоял Кирилл Слепец, и я – за ним. Записали шайбу на Кирилла. В овертайме прошло всего три-четыре минуты – и Гоша Иванов добывает нам победу. Медали уносят обратно.

«Шестой матч с «Авто» – это хоккей! А седьмой вряд будут пересматривать»

– В седьмом матче ощущалось, что игроки «Авто» поникли?

– Ощущалось. Психологически шестой матч точно сыграл в нашу пользу. Но я бы никогда не подумал, что такая важная игра может завершиться со скромным счетом 1:0. Предполагалось, конечно, что все закроются, но не до такой же степени!

Как-то недавно даже пересматривал игру. Шестой матч – это да, хоккей! А вот седьмой... вряд ли кто-то захочет его пересмотреть. Все осторожно и аккуратно. Это цена, за которую ты получаешь кубок – играешь строже. Свой момент мы реализовали с Никитой Громовым и Данилом Головацким. Тоже никогда бы не мог подумать, что стану автором «золотого» гола. Еще год назад смотрел, как Данил Гизатуллин делает историю, хотел того же.

– У «Авто» был момент, который мог все изменить?

– Минуты за четыре до конца я удалился за подножку – причем во время вбрасывания, очень спорно и нелепо. Там такой моментище был у Павла Воронкова! Он располагался на лицевой линии. Наш вратарь Даниил Исаев до этого отражал бросок, упал, еще не успел подняться. Воронков сориентировался, но... промахнулся! Я смотрел на это из штрафбокса, сердце билось!

– Как провели день с кубком?

– Я родился в Вологде, возил его туда к бабушкам и дедушке, тете и дяде. Кубок был тогда попроще, не такой тяжелый. А вот трофей, который сделали позже, медный и солидный, мы проиграли московскому «Динамо» в финале в 2021 году. Был бы счастлив и его свозить домой, показать родным.

«Самым нервным стал 4-й матч – мы выиграли 7:6 в овертайме. Неплохо для плей-офф»

– Сезон-2019/20 был досрочно завершен из-за пандемии COVID-19 во время плей-офф.

– У нас был хороший потенциал. Уверен, могли снова побороться за кубок. Регулярку закончили на втором месте на Западе. В первом раунде плей-офф обыграли «Ригу» 3-0 в серии (4:0, 4:2, 4:1), вышли на «Красную Армию», но чемпионат остановили. Другие команды тоже хорошо шли: «Омские Ястребы» со своими лидерами Егором Чинаховым, Арсением Грицюком, «СКА-1946» с Александром Гординым, Алексеем Цыплаковым, «Толпар» с Андреем Кузнецовым, Егором Сучковым. Возможно, с какой-то из этих команд встретились бы в финале.

– И все же вам удалось еще раз побороться за кубок в сезоне-2020/21.

– Да, мы хорошо начали плей-офф – обыграли «Динамо» СПб в трех матчах. Потом четвертьфинал со «СКА-1946», 3-1. Полуфинал с «Ирбисом» – тоже 3-1. Если петербуржцы нам были плюс-минус понятны по действиям и тактике, то с казанцами тогда прямо повозились: у них плотная игра, непривычная для нас. Самым нервным стал четвертый матч – когда мы выиграли 7:6 в овертайме. Неплохой такой счет для плей-офф (смеется).

Помню, забили две первые, а потом они за пару минут нам в ответ четыре – и вот уже 2:4. У нас поменялся вратарь – с Егора Гуськова на Егора Горшкова. Собрались. Вывезли. В овертайме забил Руслан Абросимов. А финал с московским «Динамо» – уже другая история. Первый матч вытаскивали до буллитной серии: мы ни одного не реализовали, а они сумели – один, самый последний, Даниил Гутик забил. Если бы выиграли мы, может быть, вся серия стала другой.

«Сколько существует чемпионат – столько «Локо» и «СКА-1946» будут соревноваться»

– Это был ваш последний сезон в МХЛ.

– Честно, было грустно – в финале проиграл. Но потом оглянулся назад на весь свой путь и понял, что любое событие здесь и эмоция, которая с ним связана, – это неоценимый опыт. Дмитрий Иванович Красоткин, Игорь Викторович Меляков (главный тренер «Локо» в сезоне 2019/20 − прим.авт. ), Александр Аркадьевич Ардашев (главный тренер «Локо» в сезонах 2020/21-2021/22 − прим.авт. ) сделали из меня хорошего игрока уровня МХЛ. Мне доверили капитанство – с ковидного года была нашивка. Совсем иначе ощущал свою роль и задачи в решающие моменты плей-офф-2021. Много было хорошего.

– Что знаете о «Локо» сейчас?

– С сезона-2021/22 в МХЛ зашла еще одна команда – «Локо-76». Сейчас там играет мой брат. Знаю, что «Локо» в сезоне-2023/24 снова дошел до финала, но уступил «СКА-1946». Да, это такой принципиальный соперник. Сколько существует чемпионат – столько эти команды и будут соревноваться друг с другом. Новые звезды появляются – на слуху Даниил Бут, Дмитрий Симашев, которые в свои 19 лет уже пробились в КХЛ. МХЛ – отличная лига для подготовки молодых игроков, с каждым годом их развитие становится стремительнее.

Фото: vk.com/hclokomotiv_official , vk.com/hcavtomobilist