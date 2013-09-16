Излассилование. Все, что нужно знать об очередных матчах КХЛ

Матч дня

Матч «Ак Барс» – «Авангард» должен был стать отличным окончанием недели: каждая из команд могла оформить себе лидерство в конференции, да и к тому же независимо от турнирного положения соперники привыкли биться во встречах друг с другом. На деле же оказалось, что никакой интриги в программе вечера не предусматривалось, а саму видеозапись игры можно смело ставить на полку – где-нибудь между фильмом «Эммануэль» и творчеством Тинто Брасса. И да, телевизионщикам стоило бы сделать выговор – об ограничении «18+» в таких ситуациях нужно повторять каждые пять минут.

Если быть серьезнее, то «Ак Барс» провел свой лучший матч в нынешнем чемпионате – команда Белова однозначно сильнейшая на Востоке и при этом еще, думается, она далека от своей идеальной формы. Каждое из звеньев готово доказывать свою состоятельность, что, собственно, они сегодня поочередно и делали. У хозяев просто шикарно поставлена игра в неравных составах – и пять голов в большинстве как наглядное тому подтверждение.

Омскому «Авангарду» же о таком можно только мечтать. Но, пожалуй, главным пунктом в письме болельщиков «ястребов» Деду Морозу будет просьба о неожиданном преображении игры Теему Лассилы. Ну или, чего заморачиваться, новом голкипере, который мог бы сравниться с Карри Ряме. Нынешний финн пока очень далек от такого сравнения.

Конечно, сложно винить голкипера в поражении, когда нападающие не могут сподобиться даже на одну шайбу, но это тот случай, когда именно игра вратаря оказывает давление на действия команды. Если не вдаваться в подобности и не уточнять лишний раз, что голкипер должен выручать в, казалось бы, самых безвыходных моментах, то отметим, что Лассила привез два из четырех голов. Сначала он неудачно сомкнул щитки, оставив шайбу у линии ворот, а затем и вовсе психанул, заработав удаление, которое, естественно, было реализовано. Единственный плюс – тренерский штаб наконец-то выпустил 18-летнего Дениса Костина, для которого это был дебют в КХЛ. Не самый приятный, но в каких еще ситуациях только недавно отметивший совершеннолетие голкипер может попробовать себя на таком уровне? Костин пропустил еще две шайбы, но при этом процент его отраженных бросков на порядок лучше, чем у Лассилы.

И да, это не первый неудачный матч финна – заголовок материала подсказал известный блогер Трактор Бэнг еще после стартовой игры «Авангарда» в сезоне, где, как минимум, три шайбы Лассила должен был тащить. Но это не главное отличие нынешнего «Авангарда» от «Ак Барса» – просто на сегодня это в принципе команды из разных лиг.

Плюс

Павел Медведев, «Спартак». 21-летний нападающий «Спартака» прекрасно понимает, что этот сезон может стать для него определяющим, поэтому начинает активно работать локтями, затмевая более именитых партнеров. В матче против «Льва» форвард оформил дубль, забросив в том числе и победную шайбу. И это при том, что на льду за вечер он не провел даже 9 полных минут.

Оборона «Динамо». Конечно, можно долго воспевать Александра Еременко (и абсолютно заслуженно), но без дисциплинированной «динамовской» обороны он вряд ли бы так уверенно себя чувствовал. Защитники бело-голубых позволили нанести только 132 броска по своим воротам за 5 матчей, в том числе лишь 18 – во встрече с «Витязем».

Якуб Коварж, «Автомобилист». Чешский голкипер, похоже, окончательно оправился от встречи с питерским СКА, когда ему пришлось в середине матча вступать в игру. Он и тогда смотрелся довольно уверенно, а сейчас, похоже, еще ближе к оптимальной форме. Форварды «Югры» 40 раз стреляли по его воротам, но забросили шайбу только однажды. Из трех очков, заработанных «Автомобилистом» во встрече с ханты-мансийцами, ну парочка точно – заслуга Коваржа.

Минус

«Медвешчак». Хорватский клуб резво начал сезон, успев за матч влюбить в себя все немосковское хоккейное население. Но вот в дальнейшем дела идут у пробника канадского хоккея как-то туговато: одно заработанное очко на три встречи. Более того, в последней игре – со «Слованом» – загребская команда спокойно вела в две шайбы, но довольствовалась лишь поражением в овертайме.

«Атлант». Кто живет на дне океана? Мытищи, «Атлант». Увы, но на данный момент это так. Тем более должно быть еще обиднее подмосковным болельщикам, что хоккеисты моментами показывают достаточно осмысленный хоккей, но шайба не идет в ворота. Игру против «Барыса» можно поставить в эту же коллекцию – гости могли забивать больше, а в итоге остались без очков.

В свое время Знарку в «Динамо» простили даже 11 проигранных подряд матчей, будут ли так же терпеливы со Светловым в «Атланте»?

Меньшинство ЦСКА. Армейский клуб, безусловно, пока не оправдывает вложенные спонсорами средства, но вроде бы от игры к игре смотрится увереннее. Хотя и не без перепадов. Пожалуй, главный компонент, который стоит подтянуть – игра вчетвером. Статистика говорит о том, что каждое четвертое удаление игроков ЦСКА заканчивается голом, а ведь москвичи – одна из самых недисциплинированных команд на данный момент. Не удаляйся они так часто или же играй аккуратнее в меньшинстве – можно было бы и три очка забрать после матча с рижским «Динамо».

Гол

Найджел Доус умеет забивать и так – цирковой акробатический номер в исполнении шайбы:

Пас

Александр Радулов даже не смотрел в сторону Максима Гончарова, но это не помешало ему выдать шикарную передачу.

Комбинация

Шикарно разыгранное большинство хоккеистами рижского «Динамо» завершилось точным броском Микса Индрашиса.

Сэйв

Ярослав Янус демонстрирует отличную реакцию. Конечно, в этом и заключается его работа, но все же:

А вот и отличный сэйв от Якуба Коваржа:

Драка

Полноценным боем это, конечно, назвать сложно. Федор Федоров просто сделал свитер Марцела Госсы на пару размеров больше.

Ошибка

Теему Лассила не только помешал атаке своих партнеров, но и своим психом заработал 2 минуты штрафа, которые «Ак Барс» успешно реализовал:

Фото

Омские болельщики в очередной раз вспоминают Раймо Сумманена. К слову, это происходит после каждого неудачного матча «ястребов», но на этот раз у финна должна возникнуть очень продолжительная икота:

Фото: неофициальная группа «Авангарда» «ВКонтакте»

Еще один плюшевый… эээ… красавчик. На этот раз – маскот ЦСКА. По идее, это должен быть конь, но внешне он напоминает не то верблюда, не то осла из «Бременских музыкантов». Да еще и турецкая феска на его голове наводит на странные мысли.

Фото: инстаграм компании Globalmedia

Видео

Вряд ли болельщики сильно обрадовались такому броску защитника «Барыса» Романа Савченко – домой они попали на 10 минут позже:

Слова

«В следующей игре я сломаю тебе руку», – обещание, данное форвардом «Льва» Мартином Шевцем хоккеисту «Спартака» Вячеславу Козлову и записанное корреспондентом «Р-Спорта», – цитата номер один сегодняшнего обзора. Если никто из хоккеистов не сменит команду, то изувечение запланировано на 3 марта 2014 года. Впрочем, в этой ситуации больше опасаешься за Шевца.

«В Екатеринбурге сразу начали «по полной программе» – и с овертаймом, и с буллитной серией. С «Барысом» вообще получилась непонятная история. Залетало буквально все и отовсюду. И ведь нельзя сказать, что команда не играла. По ходу матча, уступая в счете, выровняли игру, перевели ее в чужую зону, инициативу перехватили. И тут один за другим «посыпались» эти нелепые голы. Словно там Мессинг сидел – залетало, повторюсь, все», – главный тренер «Северстали» Игорь Петров в компании с Вольфом Мессингом явно вырывается в лидеры по оправданиям поражений.

«Игроки «Динамо» достаточно мощно возвращаются – их пятеро впереди и пятеро сзади. Достаточно тяжело делать созидательную работу», – Максим Рыбин в интервью «Р-Спорту» открыл секрет побед московского «Динамо». Действительно, сложно играть впятером против десяти хоккеистов – это даже как-то не по-спортивному.

Символическая сборная по версии Sports.ru

Гарипов, Гончаров – Блохин, Бартович – Бурмистров – П. Медведев

Эмиль Гарипов отразил 27 не самых опасных, но все-таки бросков хоккеистов «Авангарда», а потому оформляет заслуженный сухарь и место в воскресной сборной.

Максим Гончаров и Евгений Блохин оказали непосредственное влияние на результат своих команд – гол защитника ЦСКА позволил довести дело до овертайма, а бросок хоккеиста «Барыса» стал победным в матче с «Атлантом».

Милан Бартович проявил небывалую активность, поучаствовав в трех шайбах «Слована» (1+2), Александр Бурмистров продолжает подтверждать титул лучшего российского центрфорварда КХЛ #прямосейчас (1+1), а форвард «Спартака» Павел Медведев оформил первый дубль во взрослой карьере.