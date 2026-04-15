«Динамо» Минск хотело уволить Квартальнова вчера. Высшее руководство клуба вступилось за тренера («Бизнес Online»)

«Динамо» Минск хотело уволить Квартальнова.

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники, минское «Динамо» хотело уволить Дмитрия Квартальнова .

Вчера появилась информация о том, что главный тренер покинет клуб по ходу серии второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (0-3). Сообщалось , что одной из причин может стать конфликт с легионерами команды после поражения в третьей игре (0:4).

«В «Динамо» на эмоциях решили провернуть трюк с увольнением тренера. Однако он не сработал. За тренера вступилось высшее руководство клуба и чуть ли даже не республики.

Источники рассказывают две версии, почему тренер и менеджмент клуба не любят друг друга. Первая – в клубе идет борьба за власть. В руководстве слишком много людей, и каждый из них хочет приписать последние успехи себе. Многим не нравится, что все лавры забирает себе главный тренер. Вторая – сам Квартальнов ведет себя не совсем тактично. Может высказать что-то руководителям напрямую, не выбирая выражения. Часто достается и работникам клуба.

Показательный момент случился перед второй игрой с «Ак Барсом ». «Динамо» организовало церемонию в честь 1000-го матча Андрея Стася в КХЛ. Она затянулась на 20 минут, игроки «Динамо» все это время были на скамейке. В итоге на старте матча хозяева «перегорели» и пропустили две быстрые шайбы.

Говорят, Квартальнов был в ярости от церемонии во время плей-офф. Разнес работников и руководство клуба за эту идею. Он про церемонию знал и до матча, высказывал свое недовольство, но его, как нам объясняют, не послушали. Просто махнули рукой и сделал так, как захотели», – сказано в сообщении.

Генменеджер минского «Динамо» про Квартальнова: «Пока не готовы заявить, что тренер уволен. Давайте дождемся завтрашнего дня»