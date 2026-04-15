«Динамо» Минск хотело уволить Квартальнова вчера. Высшее руководство клуба вступилось за тренера («Бизнес Online»)
Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники, минское «Динамо» хотело уволить Дмитрия Квартальнова.
Вчера появилась информация о том, что главный тренер покинет клуб по ходу серии второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (0-3). Сообщалось, что одной из причин может стать конфликт с легионерами команды после поражения в третьей игре (0:4).
«В «Динамо» на эмоциях решили провернуть трюк с увольнением тренера. Однако он не сработал. За тренера вступилось высшее руководство клуба и чуть ли даже не республики.
Источники рассказывают две версии, почему тренер и менеджмент клуба не любят друг друга. Первая – в клубе идет борьба за власть. В руководстве слишком много людей, и каждый из них хочет приписать последние успехи себе. Многим не нравится, что все лавры забирает себе главный тренер. Вторая – сам Квартальнов ведет себя не совсем тактично. Может высказать что-то руководителям напрямую, не выбирая выражения. Часто достается и работникам клуба.
Показательный момент случился перед второй игрой с «Ак Барсом». «Динамо» организовало церемонию в честь 1000-го матча Андрея Стася в КХЛ. Она затянулась на 20 минут, игроки «Динамо» все это время были на скамейке. В итоге на старте матча хозяева «перегорели» и пропустили две быстрые шайбы.
Говорят, Квартальнов был в ярости от церемонии во время плей-офф. Разнес работников и руководство клуба за эту идею. Он про церемонию знал и до матча, высказывал свое недовольство, но его, как нам объясняют, не послушали. Просто махнули рукой и сделал так, как захотели», – сказано в сообщении.
Генменеджер минского «Динамо» про Квартальнова: «Пока не готовы заявить, что тренер уволен. Давайте дождемся завтрашнего дня»
если бы традиционные топы запада не провалили сезон, боролись бы со Спартаком за 5-6 строчку и второй раунд был бы пределом их мечтаний.
Квартальнов своеобразный тренер, но исторически, наверное, самый успешный в ДМн.
Сами весь сезон по рукам били Кварталу...
А теперь исполняют.............
Или кто-то реально на 100% верит, что можно спасти серию с АБ?