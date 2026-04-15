«Динамо» Минск хотело уволить Квартальнова вчера. Высшее руководство клуба вступилось за тренера («Бизнес Online»)

Как сообщает «Бизнес Online» со ссылкой на источники, минское «Динамо» хотело уволить Дмитрия Квартальнова.

Вчера появилась информация о том, что главный тренер покинет клуб по ходу серии второго раунда Кубка Гагарина с «Ак Барсом» (0-3). Сообщалось, что одной из причин может стать конфликт с легионерами команды после поражения в третьей игре (0:4).

«В «Динамо» на эмоциях решили провернуть трюк с увольнением тренера. Однако он не сработал. За тренера вступилось высшее руководство клуба и чуть ли даже не республики.

Источники рассказывают две версии, почему тренер и менеджмент клуба не любят друг друга. Первая – в клубе идет борьба за власть. В руководстве слишком много людей, и каждый из них хочет приписать последние успехи себе. Многим не нравится, что все лавры забирает себе главный тренер. Вторая – сам Квартальнов ведет себя не совсем тактично. Может высказать что-то руководителям напрямую, не выбирая выражения. Часто достается и работникам клуба.

Показательный момент случился перед второй игрой с «Ак Барсом». «Динамо» организовало церемонию в честь 1000-го матча Андрея Стася в КХЛ. Она затянулась на 20 минут, игроки «Динамо» все это время были на скамейке. В итоге на старте матча хозяева «перегорели» и пропустили две быстрые шайбы.

Говорят, Квартальнов был в ярости от церемонии во время плей-офф. Разнес работников и руководство клуба за эту идею. Он про церемонию знал и до матча, высказывал свое недовольство, но его, как нам объясняют, не послушали. Просто махнули рукой и сделал так, как захотели», – сказано в сообщении.

Генменеджер минского «Динамо» про Квартальнова: «Пока не готовы заявить, что тренер уволен. Давайте дождемся завтрашнего дня»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Бизнес Online»
Динамо хотело уволить тренера - однако за тренера вступилось высшее руководство. Тут какое то противоречие - не находите? Или кто его там хотел уволить? Охранники уборщики сервисмены....
первые - менеджмент, вторые учредители, акционеры и прочие совладельцы. Думаю так...
Высшее руководство клуба вне клуба!Александр Григорьевич, Николай Александрович, Дмитрий Юрьевич. Они не входят в структуру клуба, но принимают ключевые решения
они там в Минске реально в себя поверили😆
если бы традиционные топы запада не провалили сезон, боролись бы со Спартаком за 5-6 строчку и второй раунд был бы пределом их мечтаний.
Квартальнов своеобразный тренер, но исторически, наверное, самый успешный в ДМн.
Надо Антоненко увольнять
Какой кринж, а не организация. Сначала лезут перед ПО и увольняют тренера, потом в ПО заставляют своих игроков стоять 15 минут и чествовать Стася (с уважением), но Ак Барс в раздевалочке отдыхали. А потом при 0-3 собирались уволить тренера. Какой позор.
Казанское издание пишет про минское Динамо накануне матча, решили внести свой вклад в успех Ак Барса :)
Типичный БО))
В источнике автор указан. Неприятный тип, но информация у него бывает правдивая. Может, Квартальнов-агент слил. Кстати, ничего не мешало Квадрату и самому это рассказать.
Квадрат не пропадет а Минск пусть дальше вылетает в 1м раунде
Ждём в Локомотиве...
Ответ Олег
Сборище идиотов в руководстве Динамо. Сами весь сезон по рукам били Кварталу... А теперь исполняют.............
Так и есть, хорошую команду динамой не назовут
Что там творится дурдом,стало понятно,когда подписали Спунера,которого не знал куда применить Квартальнов.После этого и свои игроки стали играть хуже.Не лады в команде.А церемония на 20 мин- это прямое вредительство.Игроки вышли без разогрева,как геморрой ещё не вылез
А Воронина, которого хотел Квартальнов, он знает, куда применить?
Я поражаюсь таким аргументам, конечно) По Спунеру получается всё по делу и возражений нет?
Сегодня с компенсацией уволить тренера, у которого завтра последняя игра, а (условно) послезавтра заканчивается контракт. Это гениально. Люди в управлении клубом меняются, а гениальные решения постоянны. Место наверно проклятое))
Или кто-то реально на 100% верит, что можно спасти серию с АБ?
Ну, что за напасть?! Как команда называется Динамо, так в руководстве Идиоты
