Агент Костина про обмен в ЦСКА: «Мы довольны. Была проделана долгая, хорошая работа. У Клима начинается новый виток в карьере»

Агент Костина высказался об обмене игрока в ЦСКА.

Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Клима Костина , высказался об обмене игрока из «Авангарда » в ЦСКА .

– Я и Клим довольны обменом. Была проделана долгая, хорошая работа. Спасибо всем, кто принимал участие в переговорах, мы всем благодарны.

Конечно, обмен мог не состояться, могло произойти все что угодно, но ЦСКА и «Авангард» нашли точки соприкосновения, и мы договорились. У Клима начинается новый этап, новый виток в карьере. Надеюсь, у него все получится и все будет хорошо.

– Новый контракт с ЦСКА еще не обсуждали?

– До конца сезона он на действующем контракте, летом вернемся к этому вопросу, – сказал Романов.