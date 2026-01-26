  • Спортс
Агент Костина про обмен в ЦСКА: «Мы довольны. Была проделана долгая, хорошая работа. У Клима начинается новый виток в карьере»

Агент Костина высказался об обмене игрока в ЦСКА.

Агент Станислав Романов, представляющий интересы нападающего Клима Костина, высказался об обмене игрока из «Авангарда» в ЦСКА.

– Я и Клим довольны обменом. Была проделана долгая, хорошая работа. Спасибо всем, кто принимал участие в переговорах, мы всем благодарны.

Конечно, обмен мог не состояться, могло произойти все что угодно, но ЦСКА и «Авангард» нашли точки соприкосновения, и мы договорились. У Клима начинается новый этап, новый виток в карьере. Надеюсь, у него все получится и все будет хорошо.

– Новый контракт с ЦСКА еще не обсуждали?

– До конца сезона он на действующем контракте, летом вернемся к этому вопросу, – сказал Романов.

Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Долгую работу провел предыдущий агент, благодаря которому завалил предсезонку и в целом форма была только в бауле.
Видится что и у Костина не видно было желания играть за Авангард. Маклауд тоже без предсезонки приехал, но давно уже рвет лигу. А тут полные штаны навалены. Скажу сакральную вещь, но думаю что он вместе со своей супругой не хотел жить в Омске. Не играть, а именно жить. Не удивлюсь если в Москве будет полезнее
Очередной каблук
Следующий виток и - опа-на, здравствуй, Сочи!
Сколько уже этих витков было...Детройт, Эдмонтон, Сан-Хосе, Авангард...
В Эдмонтоне он неплох был. Примерно ту же роль выполнял, что сейчас Подколзин.
Думаю Костину ещё сложнее будет играть в игровом плане, чем было в Авангарде !
Если примет условия тактики игры Никитина , то впишется и будет полезен.
