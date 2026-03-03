  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
Видео
16

«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии

«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам в матче FONBET КХЛ.

«Салават Юлаев» оказался сильнее «Адмирала» (2:1 Б) по буллитам в гостевом матче FONBET КХЛ. Гол и победный буллит на счету Евгения Кузнецова.

Уфимский клуб идет пятым в Восточной конференции, набрав 68 очков за 61 матч. «Адмирал» занимает последнее место на Востоке – 44 балла после 61 игры.

Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на выезде с «Амуром» 5 марта, «Адмирал» в тот же день примет «Нефтехимик».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
logoСалават Юлаев
logoКХЛ
logoАдмирал
logoЕвгений Кузнецов
видео
16 комментариев
По дате
Лучшие
Актуальные
Да уж игра без слёз не глянешь, одни косяки, большинства нет и наверное не будет так же, как и не будет волос на лысине Потапова. Спасибо Коновалову и Кузнецову, иначе бы второй раз опозорились.
Про большинство уже только ленивые не сказали....Потапов - где большинство? за что ему деньги платят....
Ответ Бродяга 102
Про большинство уже только ленивые не сказали....Потапов - где большинство? за что ему деньги платят....
если человек отвратительно справляется со своими рабочими обязанностями, его обычно увольняют, а этому ещё небось неплохие бабки платят. работа мечты
Ответ Radik_2.0
если человек отвратительно справляется со своими рабочими обязанностями, его обычно увольняют, а этому ещё небось неплохие бабки платят. работа мечты
в Салавате таких плохих игроков и тренеров не увольняют ,они до 1000 матчей не сиграют и тогда только уволят.
Женя красава! Радует своей игрой
Кузенька... дай я тебя поцелую... Какой же ты красавчик... Как же я рад что у тебя уже что то получается... Спасибо что в такие минуты ты тащить коллектив.
Пименов всегда в заявке, а Хохлачев штаны протирает, Алалыкин тоже средняк среди средних! Баласт!!!!
Ответ Дмитрий Щербина
Пименов всегда в заявке, а Хохлачев штаны протирает, Алалыкин тоже средняк среди средних! Баласт!!!!
Лала уже не середняк, а дно
Спецбригада большинства не работает, легионеры (кроме Ремпала) не хотят играть и бороться, с центрами и вбрасываниями беда. Ремпал и Жаровский сдали в последнее время, ротация игроков пользы особо не приносит. Вход в зону снова сломался (одно время починили, куда делся?). Даже лучшее меньшинство в лиге - уже не лучшее. Очки смогли взять за счёт слабости соперника и фарта Кузнецова. С победой и надеемся на лучшее. Очень много чего нужно подтянуть к плей-офф.
Ремпалу нужно перестать строить из себя Макдевида, Кузя тащит
Ответ DDG
Ремпалу нужно перестать строить из себя Макдевида, Кузя тащит
Да просто ДВ никогда просто не давался Уфе
Не однозначная игра. Где большинство? Главный вопрос. Без хорошего большинство в плейофф далеко не пройдёшь.
С победой, результат есть. Кузнецов молорик, Коновалов приятно удивил.
РАБОТАТЬ НАД БОЛЬШИНСТВОМ, И ВСЕ БУДЕТ ОК!!
Да про потапого всё ясно уже давно а вот сами игроки договориться и уже наконец то показать что то могут или нет. Ну похоже большинство не про них Почему бы больше времени не дать второй пятерке поиграть хуже уже точно не будет
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Алексей Василевский о 2:4 от «Адмирала»: «В 3-м периоде «Салават» в раздевалке остался, похоже. Дали сопернику глоток свежего воздуха, он этим воспользовался»
1 марта, 11:19
Браташ о 4:2 с «Салаватом»: «Долгожданная домашняя победа, это радует. Лучше поздно, чем никогда. Игроки сохранили концентрацию на весь матч, это у нас редко бывает»
1 марта, 10:54
Козлов о 2:4 от «Адмирала»: «Неплохо провели 2 периода, в 3-м удалениями и потерями позволили сопернику вернуться в игру, чем он и воспользовался. Делаем выводы»
1 марта, 10:27
Рекомендуем
Главные новости
НХЛ. «Питтсбург» примет «Баффало», «Коламбус» против «Флориды», «Рейнджерс» сыграют с «Торонто», «Тампа» – с «Виннипегом»
вчера, 22:01
Грэйвс сказал, что стал бы полицейским, если бы не хоккей, Рихтер – астронавтом, Матто – пожарным, Стемковски – почтальоном, Лундквист играл бы в футбол
вчера, 21:53
Таварес – 10-й игрок в истории НХЛ, сделавший по 300+ передач за две франшизы
вчера, 21:29
Роман Ротенберг выложил фото с Газзаевым: «Легенда»
вчера, 21:09Фото
«Миннесота» выменяла Петри у «Флориды» на драфт-пик
вчера, 20:57
Фолиньо о матчах в день дедлайна: «Всегда считал это глупостью. Это отвлекает. Не понимаю, почему НХЛ не сделала этот день тренировочным для всех»
вчера, 20:39
Макдэвид о новичках «Эдмонтона»: «Мне нравятся все трое. У Мерфи есть габариты, он хорошо защищается, то же самое можно сказать о Дикинсоне. Дак – молодой парень, играет жестко»
вчера, 20:26
Ларионов о 2:1 с «Динамо» Минск: «Горжусь коллективом. Сложный матч против сильного соперника. Выдержать и сыграть на характере, дисциплинированно – это приятно»
вчера, 19:47
«Нью-Джерси» поместил Цыплакова, Дадонова и Гленденинга на драфт отказов. У Максима 0 очков в 9 играх за клуб при кэпхите 2,25 млн долларов
вчера, 19:22
СКА выиграл 4 из 6 последних матчей – сегодня 2:1 с «Динамо» Минск в овертайме. Команда Ларионова идет 6-й на Западе
вчера, 19:07
Ко всем новостям
Последние новости
ЛеБрюн сообщил, что интерес к защитнику «Филадельфии» Ристолайнену вырос: «Похоже, появилось несколько новых команд»
вчера, 21:59
Уил о новом контракте с «Динамо»: «Это отличная организация. Каждый год у нас хорошая команда, которая близка к тому, чтобы выиграть Кубок Гагарина. Надеюсь, наконец-то сможем это сделать»
вчера, 20:45
Квартальнов после 1:2 от СКА: «Надо побольше энергии, агрессии. Мы можем играть по-другому»
вчера, 19:58
«Сент-Луис» поместил Жозефа на драфт отказов для расторжения контракта
вчера, 19:35
39-летний Широков о продолжении карьеры: «Решение буду принимать по окончании сезона. Силы и желание играть в хоккей у меня есть»
вчера, 18:52
Роман Ротенберг об игре футбольного «Динамо» после перерыва: «Отлично вообще! Молодцы! Ждем победы в матче против «Спартака»
вчера, 17:59
Лав о матче в Шанхае: «Я первый раз в Китае. Это прекрасный опыт, замечательный город, гостеприимство, все на высшем уровне. Единственный момент – непривычный размер льда, хотелось добавить скорости»
вчера, 16:08
Люзенков о матче с «Шанхаем» в Китае: «Талисман издалека на Кунг‑Фу Панду похож, если площадку чуть уменьшат, будет как у нас. Думаю, с каждой игрой китайский болельщик будет больше понимать нюансы»
вчера, 14:46
«Адмирал» и «Барыс» потеряли шансы на плей-офф после победы «Сибири» над «Шанхай Дрэгонс» (2:1)
вчера, 14:10
Гришин о 3:7 с «Адмиралом»: «Нефтехимик» сильно хотел победить, видимо. Много ошибок в обороне, нас наказали за это. Постараемся, чтобы счет психологически не давил, какая разница – 3:7 или 3:4»
вчера, 13:50
Рекомендуем