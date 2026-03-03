«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии

«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам в матче FONBET КХЛ.

«Салават Юлаев» оказался сильнее «Адмирала » (2:1 Б) по буллитам в гостевом матче FONBET КХЛ. Гол и победный буллит на счету Евгения Кузнецова .

Уфимский клуб идет пятым в Восточной конференции, набрав 68 очков за 61 матч. «Адмирал» занимает последнее место на Востоке – 44 балла после 61 игры.

Следующий матч «Салават Юлаев » проведет на выезде с «Амуром» 5 марта, «Адмирал» в тот же день примет «Нефтехимик».