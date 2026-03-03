«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам – 2:1. У Кузнецова гол и победный бросок в серии
«Салават» обыграл «Адмирал» по буллитам в матче FONBET КХЛ.
«Салават Юлаев» оказался сильнее «Адмирала» (2:1 Б) по буллитам в гостевом матче FONBET КХЛ. Гол и победный буллит на счету Евгения Кузнецова.
Уфимский клуб идет пятым в Восточной конференции, набрав 68 очков за 61 матч. «Адмирал» занимает последнее место на Востоке – 44 балла после 61 игры.
Следующий матч «Салават Юлаев» проведет на выезде с «Амуром» 5 марта, «Адмирал» в тот же день примет «Нефтехимик».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
С победой, результат есть. Кузнецов молорик, Коновалов приятно удивил.
РАБОТАТЬ НАД БОЛЬШИНСТВОМ, И ВСЕ БУДЕТ ОК!!