«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей

«Амур» победил «Нефтехимик» в матче FONBET КХЛ.

«Амур » оказался сильнее «Нефтехимика » (3:1) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ. Победная шайба на счету Андрея Крутова .

Хабаровский клуб выиграл три матча подряд и сократил отставание от «Сибири », идущей на восьмом месте Востока до 3 очков. Клубам осталось провести по 7 игр в этой регулярке.

«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Восточной конференции.

Следующий матч «Амур» проведет дома 5 марта с «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимик» в тот же день встретится на выезде с «Адмиралом».