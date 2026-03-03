«Амур» победил «Нефтехимик» – 3:1. Хабаровчане в 3 очках от зоны плей-офф, в регулярке осталось 7 матчей
«Амур» победил «Нефтехимик» в матче FONBET КХЛ.
«Амур» оказался сильнее «Нефтехимика» (3:1) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ. Победная шайба на счету Андрея Крутова.
Хабаровский клуб выиграл три матча подряд и сократил отставание от «Сибири», идущей на восьмом месте Востока до 3 очков. Клубам осталось провести по 7 игр в этой регулярке.
«Нефтехимик» потерпел третье поражение подряд и занимает седьмое место в Восточной конференции.
Следующий матч «Амур» проведет дома 5 марта с «Салаватом Юлаевым», «Нефтехимик» в тот же день встретится на выезде с «Адмиралом».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
1 комментарий
По дате
Лучшие
Актуальные
Молодцы, надеюсь продолжат борьбу за 8 место
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем