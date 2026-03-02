«Флорида» проиграла 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 8 очков

  • Спортс
36

«Флорида» проиграла 7 из 9 последних игр и отстает на 8 очков от зоны плей-офф.

«Флорида» уступила «Айлендерс» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ, пропустив решающую шайбу за 32 секунды до завершения третьего периода. 

Поражение стало для «Пантерс» 7-м в последних 9 играх. 

Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 13-е место в Восточной конференции с 63 очками в 60 играх и отстает от зоны плей-офф на 8 баллов. 

В прошлом году команда под руководством Пола Мориса выиграла главный трофей лиги во втором сезоне подряд, а дошла до финала – в третьем. 

Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
36 комментариев
Боб напропускал конечно прям ужас , но 3 года в финалах играть , люди просто устали
Ответ Александр Борисов
Боб напропускал конечно прям ужас , но 3 года в финалах играть , люди просто устали
ну травмы же
Ответ Александр Борисов
Боб напропускал конечно прям ужас , но 3 года в финалах играть , люди просто устали
да там в него бросают кто как хочет, команда реально устала в этом сезоне
Да и ладно, эти ребята своё взяли. 6 лет подряд от Востока в финале играет команда с Флориды) Сюр какой-то)
Ответ sancho81
Да и ладно, эти ребята своё взяли. 6 лет подряд от Востока в финале играет команда с Флориды) Сюр какой-то)
Налоги. Кто бы что не говорил, но они сильно «роляют». В Канаде такую банду как у Флориды собрать было бы просто невозможно.
Да даже в США проблематично. Ибо во Флориде нет подоходного налога. Из тех штатов которые есть в НХЛ таким «бонусом» могут похвастаться Вегас(Невада) и Даллас(Техас). Все. В той же Калифорнии тоже было бы проблематично
Ответ noyneim
Налоги. Кто бы что не говорил, но они сильно «роляют». В Канаде такую банду как у Флориды собрать было бы просто невозможно. Да даже в США проблематично. Ибо во Флориде нет подоходного налога. Из тех штатов которые есть в НХЛ таким «бонусом» могут похвастаться Вегас(Невада) и Даллас(Техас). Все. В той же Калифорнии тоже было бы проблематично
Куч и Барков
Надо другим шанс давать, эти пускай отдыхают
Мы в последний год действия ЛТИРА, хитропопые, ща подмандим, Ткачук с Барковым травмированы, а мы под ПО закупимся.

Чтоже могло пойти не так))) 😳😼🧐
Ответ Алексaндр Молодкин
Мы в последний год действия ЛТИРА, хитропопые, ща подмандим, Ткачук с Барковым травмированы, а мы под ПО закупимся. Чтоже могло пойти не так))) 😳😼🧐
Что за нытье? Они никого не подписали на их место,люди серьезно травмированы.
Ответ Алексaндр Молодкин
Мы в последний год действия ЛТИРА, хитропопые, ща подмандим, Ткачук с Барковым травмированы, а мы под ПО закупимся. Чтоже могло пойти не так))) 😳😼🧐
Последний год был прошлый же
Там им и место)
Бобровский очень плох. Все что можно пускает,так бы попадали в плоф с 7-8 места даже с такой игрой и травмами лидеров. Но Сергей в этом сезоне просто дырень
Ответ Десятый номер
Бобровский очень плох. Все что можно пускает,так бы попадали в плоф с 7-8 места даже с такой игрой и травмами лидеров. Но Сергей в этом сезоне просто дырень
Бэкап тоже не вывозит. Плюс, в защите реально хуже стали играть, меньше блокировок и в атаке большинство просело. Почти во всех матчах, по блокированным броскам очень сильно от противников отстают. Из последних игр с Бостоном как раз много заблокированных бросков, и с Торонто относительно соперника приемлемый результат, в этих играх как раз победили!
В остальных матчах бросают вратарей, по сути, как в первый сезон Боба во Флориде.
Флорида же не Коламбус времён Боба, где за счёт вратаря в ПО выходили.
Флорида должна и со средним вратарем в ПО попадать, но с Тарасовым та же картина почему то!
Ответ borasco
Бэкап тоже не вывозит. Плюс, в защите реально хуже стали играть, меньше блокировок и в атаке большинство просело. Почти во всех матчах, по блокированным броскам очень сильно от противников отстают. Из последних игр с Бостоном как раз много заблокированных бросков, и с Торонто относительно соперника приемлемый результат, в этих играх как раз победили! В остальных матчах бросают вратарей, по сути, как в первый сезон Боба во Флориде. Флорида же не Коламбус времён Боба, где за счёт вратаря в ПО выходили. Флорида должна и со средним вратарем в ПО попадать, но с Тарасовым та же картина почему то!
у Тарасова хорошая стата для бэкапа и для его контракта. а вот Боб - худший вратарь лиги с запасом, а если вспоминать контракт - вообще ужас
Мы уже свое взяли, команде необходимо отдохнуть и залечить травмы
Три финала Кубка Стэнли подряд - это огромная нагрузка на организм... команда измотана... плюс травмирован лидер команды Барков...
Эта история - наглядный пример (причём далеко не первый) для тех, кто думает, что регулярка является формальностью.
Причём одно победа по булкам, а вторая над не менее мёртвым Торонто, а поражения все в основное.
