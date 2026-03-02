«Флорида» проиграла 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 8 очков
«Флорида» проиграла 7 из 9 последних игр и отстает на 8 очков от зоны плей-офф.
«Флорида» уступила «Айлендерс» (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ, пропустив решающую шайбу за 32 секунды до завершения третьего периода.
Поражение стало для «Пантерс» 7-м в последних 9 играх.
Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 13-е место в Восточной конференции с 63 очками в 60 играх и отстает от зоны плей-офф на 8 баллов.
В прошлом году команда под руководством Пола Мориса выиграла главный трофей лиги во втором сезоне подряд, а дошла до финала – в третьем.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
Да даже в США проблематично. Ибо во Флориде нет подоходного налога. Из тех штатов которые есть в НХЛ таким «бонусом» могут похвастаться Вегас(Невада) и Даллас(Техас). Все. В той же Калифорнии тоже было бы проблематично
Чтоже могло пойти не так))) 😳😼🧐
В остальных матчах бросают вратарей, по сути, как в первый сезон Боба во Флориде.
Флорида же не Коламбус времён Боба, где за счёт вратаря в ПО выходили.
Флорида должна и со средним вратарем в ПО попадать, но с Тарасовым та же картина почему то!