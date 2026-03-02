«Флорида» проиграла 7 из 9 последних матчей. Действующий обладатель Кубка Стэнли отстает от зоны плей-офф на 8 очков

«Флорида» проиграла 7 из 9 последних игр и отстает на 8 очков от зоны плей-офф.

«Флорида » уступила «Айлендерс » (4:5) в регулярном чемпионате НХЛ , пропустив решающую шайбу за 32 секунды до завершения третьего периода.

Поражение стало для «Пантерс» 7-м в последних 9 играх.

Действующий обладатель Кубка Стэнли занимает 13-е место в Восточной конференции с 63 очками в 60 играх и отстает от зоны плей-офф на 8 баллов.

В прошлом году команда под руководством Пола Мориса выиграла главный трофей лиги во втором сезоне подряд, а дошла до финала – в третьем.