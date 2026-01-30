НХЛ. «Вашингтон» одолел «Детройт» по буллитам, «Монреаль» забросил 7 шайб «Колорадо», «Каролина» вырвала победу у «Юты», «Питтсбург» победил «Чикаго»

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон » одолел «Детройт » (4:3 Б), «Питтсбург » был сильнее «Чикаго » (6:2), «Монреаль» справился с «Колорадо» (7:3), «Каролина » вырвала победу у «Юты» (5:4), «Вегас » уступил «Далласу» (4:5 Б).

