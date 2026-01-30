НХЛ. «Вашингтон» одолел «Детройт» по буллитам, «Монреаль» забросил 7 шайб «Колорадо», «Каролина» вырвала победу у «Юты», «Питтсбург» победил «Чикаго»
В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.
В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» одолел «Детройт» (4:3 Б), «Питтсбург» был сильнее «Чикаго» (6:2), «Монреаль» справился с «Колорадо» (7:3), «Каролина» вырвала победу у «Юты» (5:4), «Вегас» уступил «Далласу» (4:5 Б).
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс”
