НХЛ. «Вашингтон» одолел «Детройт» по буллитам, «Монреаль» забросил 7 шайб «Колорадо», «Каролина» вырвала победу у «Юты», «Питтсбург» победил «Чикаго»

В НХЛ проходят очередные матчи регулярного чемпионата.

В регулярном чемпионате НХЛ «Вашингтон» одолел «Детройт» (4:3 Б), «Питтсбург» был сильнее «Чикаго» (6:2), «Монреаль» справился с «Колорадо» (7:3), «Каролина» вырвала победу у «Юты» (5:4), «Вегас» уступил «Далласу» (4:5 Б).

Кучеров до 6 очков сократил отставание от Маккиннона сыграв на 4 игры меньше!
Ещё два месяца назад отставание было больше 20-ти очков и казалось безнадежным, но Никита!!! кто бы мог подумать , что он ввяжется в борьбу за Арт с этими двумя монстрами.
📣 Свежие инсайды про Артемия Панарина от Пьера Лебрюна:

«Рейнджерс» разрешили агенту Панарина вести переговоры с другими клубами!

Все три команды из Калифорнии на связи

• «Анахайм» были заинтересованы в обмене, но не могут сейчас гарантировать продление контракта. При таких условиях [со стороны Панарина] клуб, вероятно, выйдет из борьбы

• «Лос-Анджелес» проявляют посредственный интерес, их главной целью остается – обмен топ-центра

• «Сан-Хосе» ведут переговоры, готовы предложить необходимый новый контракт Панарину, но не считаются главными претендентами

• «Вашингтон» в списке, заинтересованы и готовы предложить новый контракт

• «Флорида» остается в приоритете для самого Панарина, но сделка считается «сложной и маловероятной»

®️ Report-news / Продолжаем следить за новостями, обменами
Сан-Хосе очень хороший вариант. Лучший, конечно, Флорида, но там судя по всему все довольно сложно. С Вашингтоном, если только Овечкин закончит карьеру в этом году.
750 передача у Александра! Это очень крутое достижение. Стал четвертым игроком, у которыл в регулярке забил не менее 750 шайб и отдал не менее 750 передач после Хоу, Грецки и Ягра.
А всего лишь надо было выпустить Ови и закрыть игру эмптинетом
Я тоже так подумал
Овечкина вот хейтят то что он эмптинет забивает, хотя здесь хорошо показано что эмптинета (гола) именно и не хватило
Не выпустил Ови на пустые...получи гол, да Карбери ?
Не выпустил Ови на пустые...получи гол, да Карбери ?
Вот, кстати, да. Смех смехом, а ведь стабильно Овечкин забивает в подобных ситуациях.
Вот, кстати, да. Смех смехом, а ведь стабильно Овечкин забивает в подобных ситуациях.
Да совсем недавно у Тома Уилсона было 2 гола и его выводили на хет-трик на пустые ) Том промазал три раза....надо было видеть его лицо в гневе и лицо Карбери )) Легко же забить...как бы ! Но это как раз и ставит точку в матче без нервов, например )
Чинахов красавец!!! Надеюсь эта химия с Малычам надолго:)))
Никита свои два очёчка набрал, а Маккиннон промолчал. И это здорово!!!
Маккинон реально чистится сейчас, ибо карабинеры не дремлют. За допинг из Италии можно и не вернуться...
Маккинон реально чистится сейчас, ибо карабинеры не дремлют. За допинг из Италии можно и не вернуться...
синнер передает привет карабинерам
Ну правильно, зачем Карбери голы в пустые. Лучше в свои..
Ну правильно, зачем Карбери голы в пустые. Лучше в свои..
Просто ему надоели хейтеры Ови со спортса , потому что он их (эмптинеты) забивает)))
Два гола 6 на 5 это сильно!всех нефтяников с волевой победой!!!
