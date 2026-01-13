Шипачеву вручили перстень за 1000 очков в КХЛ. Форварда минского «Динамо» награждал президент лиги Морозов
Форвард минского «Динамо» Вадим Шипачев получил перстень за 1000 очков в КХЛ.
38-летний форвард набрал 1000-е очко в FONBET КХЛ в матче против «Адмирала» (2:1).
На торжественной церемонии ему, среди прочего, вручили именной перстень. На нем изображен номер игрока (87), указан сезон (2025/26) и нанесена надпись: 1000 points – 1000 очков.
Награждение проводил президент лиги Алексей Морозов.
Фото: t.me/khl_official_telegram
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал КХЛ
