Вадим Шипачев: «Когда каждый день спрашивают о 1000-м очке, голова уже начинает кипеть и тяжеловато становится играть. Я очень рад, что получилось»

Нападающий минского «Динамо » Вадим Шипачев высказался о том, что достиг отметки 1000 очков в Фонбет Чемпионате КХЛ.

38-летний игрок отметился голевым пасом в матче против «Адмирала » за 17 секунд за конца 3-го периода. Минчане выиграли встречу со счетом 2:1.

Шипачев стал первым хоккеистом в истории с 1000 очков за карьеру в КХЛ. Он лучший бомбардир в истории лиги.

– Какие эмоции после матча?

– Пока впечатления классные, очень рад, что при полной арене мы сегодня выиграли. Тяжелый матч был, но хорошо, что выиграли 2:1, такой гол забил Вадим Мороз , сделал мне отличный подарок.

– Сейчас есть облегчение?

– Пока его еще нет, еще даже не понимаю, что мы выиграли. Пару часов пройдет, и осознание придет. Приеду домой, детишки и жена будут радоваться, друзья напишут.

А так, конечно, когда каждый день болельщики спрашивают о 1000-м очке, голова уже начинает кипеть и тяжеловато становится играть. Я очень рад, что это получилось, большое спасибо моим партнерам по команде, они большие молодцы.

– Вы выиграли много престижных титулов. Это достижение какое место в вашей карьере займет?

– Когда ты выигрываешь турниры, тоже вся команда старается, конечно, любая победа – это отдельный эмоциональный всплеск. Я думаю, что это достижение соизмеримо с такими большими победами, – сказал Шипачев.

