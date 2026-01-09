Шилин об игре в Германии после 2022-го: «Косые взгляды были поначалу, но плохих вещей никто не говорил, в соцсетях мне ничего не писали. Никаких проблем за 5 лет»

Шилин об игре в Германии в 2022-м: косые взгляды от иностранцев поначалу были.

Бывший голкипер «Авангарда» Олег Шилин , проводящий пятый сезон в Германии (клуб «Кассель» из второй по статусу лиги в стране), рассказал, что не сталкивался с проблемами из-за национальности.

– Как в Германии реагируют на хоккеиста из России? Сталкивались с предвзятым отношением на политической почве?

– Когда началась СВО (в феврале 2022-го – Спортс’‘), я был в «Крефельде ». Никаких проблем за пять лет. Ни с кем не сталкивался, да и ситуаций конфликтных не было. Последние 5-10 лет в Германии в принципе немного русских играло, а сейчас их в лиге практически не осталось.

– Понятно, что обычно в хоккейной раздевалке запрещено обсуждать две темы: религию и политику. Тем не менее были ли в вашей карьере моменты, когда одноклубники или болельщики этим донимали?

– Нет, такого не припомню. Ни разу с подобным не сталкивался. Никто мне плохих вещей не говорил, да и в соцсетях ничего такого не писали. Поначалу были косые взгляды от иностранцев, но так как у нас было 12 русскоговорящих хоккеистов на тот момент, никто ни слова не сказал.

Потом я перешел в «Кельн », там я был единственным, кто по-русски говорил. Помню, в команде был один канадец, женатый на украинке. Опять же, никаких вопросов не возникало, – сказал Шилин.

