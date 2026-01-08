КХЛ. «Ак Барс» обыграл «Барыс», «Авангард» проиграл «Металлургу», «Автомобилист» уступил «Салавату», «Локомотив» победил «Сибирь»

В FONBET КХЛ прошли очередные матчи.

В FONBET КХЛ «Локомотив » победил «Сибирь» (3:2 ОТ), «Авангард» проиграл «Металлургу» (1:2), «Салават» обыграл «Автомобилист» (4:1), «Ак Барс » одержал победу в игре с «Барысом » (3:1), минское «Динамо» уступило «Северстали» (3:4).

FONBET КХЛ

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Fonbet Чемпионата КХЛ

Статистика Fonbet Чемпионата КХЛ