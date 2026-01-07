«Шанхай» победил «Амур» – 2:0. Кареев сделал 32 сэйва

«Шанхай» победил «Амур» в матче FONBET КХЛ.

«Шанхай » победил «Амур » (2:0) в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ. Голкипер Андрей Кареев отразил все 32 броска в створ.

Китайский клуб выиграл второй матч подряд, но остался на девятом месте в Западной конференции, набрав 43 очка за 42 матча.

«Амур» потерпел третье поражение подряд и занимает восьмую строчку на Востоке, имея в активе 39 баллов после 43 игр.

Следующий матч «Шанхай» проведет в гостях 9 января с ЦСКА, «Амур» в тот же день на выезде встретится с «Трактором».