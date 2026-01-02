МЧМ-2026. 1/4 финала. США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Швеция против Латвии, Чехия встретится со Швейцарией
Сегодня пройдут матчи 1/4 финала на МЧМ-2026.
В матчах 1/4 финала МЧМ-2026 Швеция сыграет с Латвией, Чехия встретится со Швейцарией, США примут Финляндию, Канада будет противостоять Словакии.
Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.
МЧМ-2026
1/4 финала
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
