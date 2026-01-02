  • Спортс
  • МЧМ-2026. 1/4 финала. США сыграют с Финляндией, Канада – со Словакией, Швеция против Латвии, Чехия встретится со Швейцарией
2

Сегодня пройдут матчи 1/4 финала на МЧМ-2026.

В матчах 1/4 финала МЧМ-2026 Швеция сыграет с Латвией, Чехия встретится со Швейцарией, США примут Финляндию, Канада будет противостоять Словакии.

Молодежная сборная России не участвует в турнирах с 2022 года.

МЧМ-2026

1/4 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь МЧМ-2026

Таблица МЧМ-2026

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Спортс’‘
