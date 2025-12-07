«Сибирь» обыграла «Барыс» по буллитам – 2:1. Победный бросок на счету Уилсона

«Сибирь» обыграла «Барыс» по буллитам в матче FONBET КХЛ.

«Сибирь» победила «Барыс» в серии буллитов (2:1 Б) в гостевой игре FONBET КХЛ. Решающий бросок в послематчевой серии на счету Скотта Уилсона .

Отметим, что клуб из Казахстана сравнял счет на 59-й минуте в формате «6 на 4», заменив вратаря на шестого полевого игрока.

«Сибирь » набрала 5 очков за 3 последних игры, но остается на последнем месте в Восточной конференции, набрав 26 баллов за 34 матча.

«Барыс » расположился на девятой позиции Востока, имея в активе 30 очков после 35 матчей.

Следующий матч «Сибирь» проведет дома со «Авангардом» 16 декабря, «Барыс» в тот же день на выезде встретится с «Автомобилистом».