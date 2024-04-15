Джек Айкел: «Вильям Карлссон – один из самых недооцененных игроков в НХЛ. Он так хорош во всем, не знаю, получает ли он достаточно внимания»
Джек Айкел высказался о партнере по «Вегасу» Вильяме Карлссоне.
В матче регулярного чемпионата НХЛ «Голден Найтс» обыграли «Колорадо» со счетом 4:3 ОТ.
Форвард «Вегаса» Вильям Карлссон забросил две шайбы и был признан первой звездой дня в НХЛ.
«Карлссон – один из самых недооцененных игроков в НХЛ, я думаю. Не знаю, получает ли он достаточно внимания за то, что делает.
Когда ты его товарищ по команде и наблюдаешь за ним изо дня в день, из игры в игру, понимаешь, что он так хорош во всем», – сказал Джек Айкел.
На счету Карлссона 59 (30+29) очков в 68 матчах при показателе полезности «+16».