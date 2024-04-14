НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Вегаса», «Сент-Луис» примет «Сиэтл», «Чикаго» сыграет с «Каролиной»
«Колорадо» сыграет с «Вегасом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.
«Сент-Луис» встретится с «Сиэтлом», «Чикаго» примет «Каролину», «Калгари» будет противостоять «Аризоне».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 14 апреля, 20.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 14 апреля, 22.30, «T-Mobile Arena»
- Дата проведения
- 15 апреля, 01.00, «United Center (hoc)»
- Дата проведения
- 15 апреля, 03.00, «Scotiabank Saddledome»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.