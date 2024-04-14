НХЛ. «Колорадо» в гостях у «Вегаса», «Сент-Луис» примет «Сиэтл», «Чикаго» сыграет с «Каролиной»

Теги результаты матчей Каролина Сент-Луис Чикаго Калгари Колорадо Аризона НХЛ Вегас Сиэтл Хоккей

«Колорадо» сыграет с «Вегасом» в рамках регулярного чемпионата НХЛ.

«Сент-Луис» встретится с «Сиэтлом», «Чикаго» примет «Каролину», «Калгари» будет противостоять «Аризоне».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Сент-Луис – Сиэтл
Дата проведения
14 апреля, 20.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео

 

Вегас – Колорадо
Дата проведения
14 апреля, 22.30, «T-Mobile Arena»
Онлайн матча Видео

 

Чикаго – Каролина
Дата проведения
15 апреля, 01.00, «United Center (hoc)»
Онлайн матча Видео

 

Калгари – Аризона
Дата проведения
15 апреля, 03.00, «Scotiabank Saddledome»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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