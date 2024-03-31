Терещенко об Овечкине: «Сначала пылесосили, теперь возносят. Саня молодец, показывает, что он один из лучших игроков в НХЛ»

Алексей Терещенко напомнил, что Александра Овечкина критиковали в начале сезона.

«Это связано с его игрой, с игрой команды. Давайте будем спокойнее смотреть.

Сначала его немножечко пылесосили, теперь возносят. Пускай Саня спокойно играет, попадает в плей-офф, зарабатывает очки, голы забивает. Все в его руках.

И он молодец! Показывает, что он может, что он из лучших игроков в . Поэтому он молодец. Прям рад за него», – заявил трехкратный чемпион мира.