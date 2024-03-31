Терещенко об Овечкине: «Сначала пылесосили, теперь возносят. Саня молодец, показывает, что он один из лучших игроков в НХЛ»

Теги Вашингтон Алексей Терещенко Александр Овечкин НХЛ Чемпионат.com Хоккей

Алексей Терещенко напомнил, что Александра Овечкина критиковали в начале сезона.

«Это связано с его игрой, с игрой команды. Давайте будем спокойнее смотреть.

Сначала его немножечко пылесосили, теперь возносят. Пускай Саня спокойно играет, попадает в плей-офф, зарабатывает очки, голы забивает. Все в его руках.

И он молодец! Показывает, что он может, что он из лучших игроков в НХЛ. Поэтому он молодец. Прям рад за него», – заявил трехкратный чемпион мира.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Что за политкорректность? Говорите как именно пылесолили
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий