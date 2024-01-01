«Каролина» может обменять Бантинга. Форвард набрал 25 очков в 36 матчах сезона НХЛ

Теги возможные переходы Каролина НХЛ Майкл Бантинг Хоккей

«Каролина» может обменять Майкла Бантинга.

Инсайдер Эллиотт Фридман объяснил, что «Харрикейнс» намерены высвободить пространство в платежной ведомости и, вероятно, совершить сделку по приобретению вратаря.

Контракт Майкла Бантинга с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2025/26.

Форвард перешел в «Каролину» в прошедшее межсезонье.

Нападающий набрал 25 (8+17) очков при полезности «минус 9» в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

8 комментариев
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Под Самсонова чистят - очевидно же ж😅
+7
0
+7
Ответ samus13
Бантик не тащер, им как и кипер стабильный нужен, так и форвард.
Этот вопрос нужно было решать летом, но ГМ решил подписать Арлова
+3
-1
+2
Бантик не тащер, им как и кипер стабильный нужен, так и форвард.
+1
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+1
И какой в этом смысл ?
Контракт вменяемый и самое главный вопрос, что можно получить взамен к плей-офф
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Ну и зачем? играет-то хорошо
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Ответ Roo91
Этот вопрос нужно было решать летом, но ГМ решил подписать Арлова
Ээээ
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Ответ Сергей Орлов
Ээээ
)))
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