«Каролина» может обменять Бантинга. Форвард набрал 25 очков в 36 матчах сезона НХЛ

«Каролина» может обменять Майкла Бантинга.

Инсайдер Эллиотт Фридман объяснил, что «Харрикейнс» намерены высвободить пространство в платежной ведомости и, вероятно, совершить сделку по приобретению вратаря.

Контракт Майкла Бантинга с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2025/26.

Форвард перешел в «Каролину» в прошедшее межсезонье.

Нападающий набрал 25 (8+17) очков при полезности «минус 9» в 36 матчах регулярного чемпионата .