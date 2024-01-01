«Каролина» может обменять Бантинга. Форвард набрал 25 очков в 36 матчах сезона НХЛ
«Каролина» может обменять Майкла Бантинга.
Инсайдер Эллиотт Фридман объяснил, что «Харрикейнс» намерены высвободить пространство в платежной ведомости и, вероятно, совершить сделку по приобретению вратаря.
Контракт Майкла Бантинга с зарплатой 4,5 миллиона долларов в год рассчитан до завершения сезона-2025/26.
Форвард перешел в «Каролину» в прошедшее межсезонье.
Нападающий набрал 25 (8+17) очков при полезности «минус 9» в 36 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Контракт вменяемый и самое главный вопрос, что можно получить взамен к плей-офф