«Торпедо» проиграло «Сибири» – 1:4. Команда Ларионова выиграла 4 игры в 8-матчевой выездной серии
«Торпедо» проиграло второй матч подряд в КХЛ.
Команда тренера Игоря Ларионова уступила «Сибири» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.
Нижегородцы проиграли «Амуру» (3:4) в прошлом матче.
В общей сложности в выездной серии из восьми матчей «Торпедо» выиграло четыре игры. Команда, кроме «Сибири» и «Амура», уступила «Авангарду» (2:3) и «Спартаку» (3:4). Победы были одержаны над «Барысом» (2:1), Куньлунем (3:2 ОТ), «Витязем» (4:1) и «Адмиралом» (3:0).
«Торпедо» находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 38 очков в 31 матче.
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