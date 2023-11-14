«Торпедо» проиграло «Сибири» – 1:4. Команда Ларионова выиграла 4 игры в 8-матчевой выездной серии

Теги Сибирь Торпедо Игорь Ларионов КХЛ Хоккей

«Торпедо» проиграло второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера Игоря Ларионова уступила «Сибири» (1:4) в игре Фонбет чемпионата КХЛ.

Нижегородцы проиграли «Амуру» (3:4) в прошлом матче.

В общей сложности в выездной серии из восьми матчей «Торпедо» выиграло четыре игры. Команда, кроме «Сибири» и «Амура», уступила «Авангарду» (2:3) и «Спартаку» (3:4). Победы были одержаны над «Барысом» (2:1), Куньлунем (3:2 ОТ), «Витязем» (4:1) и «Адмиралом» (3:0).

«Торпедо» находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 38 очков в 31 матче.

2 комментария

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Матроскин52
Для восьмиматчевого выезда нормальный результат… могло быть больше, но … Для молодой команды хороший опыт… Ждём домашнюю серию!
+5
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+4
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Dundee
Вот где реально,самолетные ноги)) Всё равно,молодцы.Ждем дома
+4
0
+4
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