«Торпедо» проиграло «Сибири» – 1:4. Команда Ларионова выиграла 4 игры в 8-матчевой выездной серии

«Торпедо» проиграло второй матч подряд в КХЛ.

Команда тренера уступила «Сибири» (1:4) в игре Фонбет чемпионата .

Нижегородцы проиграли «Амуру» (3:4) в прошлом матче.

В общей сложности в выездной серии из восьми матчей «Торпедо» выиграло четыре игры. Команда, кроме « » и «Амура», уступила «Авангарду» (2:3) и «Спартаку» (3:4). Победы были одержаны над «Барысом» (2:1), Куньлунем (3:2 ОТ), «Витязем» (4:1) и «Адмиралом» (3:0).

« » находится на четвертом месте в таблице Западной конференции, набрав 38 очков в 31 матче.