Находящийся без контракта Татар сменил агентов. Форвард надеется на переход в клуб из Восточной конференции

Теги возможные переходы Нью-Джерси НХЛ Томаш Татар Хоккей

Томаш Татар сменил агентов.

Словацкий нападающий, который находится без контракта в преддверии старта тренировочных лагерей в НХЛ, принял решение начать сотрудничество с новыми представителями.

Отмечается, что хоккеист надеется на подписание контракта с клубом из Восточной конференции.

В минувшем сезоне Татар набрал 48 (20+28) очков в 82 матчах регулярного чемпионата за «Нью-Джерси» при полезности «+41». 

Его зарплата по прошлому контракту составляла 4,5 миллиона долларов.

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