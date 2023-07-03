Аланов о «Торпедо» при Немировски: «Горели 0:3 после первого периода. Тогда думал: «Блин, это самая лучшая команда КХЛ. Как они офигенно играют!»

Егор Аланов поделился ожиданиями о работе с тренером Дэвидом Немировски в «Сибири».

– Как восприняли назначение и кардинальную смену вектора?

– Знал, что Андрея Алексеевича (Мартемьянова) не будет и долго думал, кто же будет новым главным тренером. Когда услышал про Немировски, то воспринял эту новость положительно.

Мне кажется, что мой стиль игр подходит его системе. Не могу сказать, как все сложится. Понятно, что у Дэвида такое смешанно русско-канадское мышление.

Но мне хочется поиграть в североамериканский хоккей – постоянное давление, все вперед. Да, будет много изменений. Но нельзя постоянно сидеть в зоне комфорта.

– В голове не пронеслась мысль, что « » будет играть как « »?

– Пронеслась.

Очень хорошо помню «Торпедо» Немировски, когда мы играли с ними в Новосибирске в позапрошлом сезоне и горели 0:3 после первого периода.

Тогда думал: «Блин, это самая лучшая команда . Против нее вообще нереально играть. Как они офигенно играют!». Надеюсь, мы будем играть так же! – сказал защитник «Сибири» .