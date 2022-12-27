Буцаев о 4:1 с «Северсталью»: «Витязь» понимал значимость игры и не пал духом, пропустив первым»

Теги Северсталь Витязь Вячеслав Буцаев КХЛ Хоккей

Главный тренер «Витязя» Вячеслав Буцаев высказался о матче с «Северсталью» (4:1).

«Игра была упорная, интересная. Все прекрасно понимали значимость этой игры.

Мы сыграли сегодня очень дисциплинированно в плане тактического построения и очень довольны результатом. Сегодня мы смогли сделать правильные вещи, хотя и пропустили первый гол, но не пали духом, играли до конца и за это были вознаграждены», – сказал Буцаев.

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