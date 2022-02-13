Евгений Свечников получил удар локтем в лицо от Боровецки и не смог доиграть матч с «Нэшвиллом»

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Форвард «Виннипега» Евгений Свечников не сумел доиграть матч регулярного чемпионата с «Нэшвиллом» (5:2), так как получил травму в результата удара локтем в лицо от защитника «Предаторс» Марка Боровецки

Эпизод произошел в третьем периоде при счете 2:2. Боровецки был удален до конца матча, а «Джетс» дважды использовали 5-минутное большинство. 

Свечников на лед больше не вернулся, его игровое время составило только 4 минуты 5 секунд. Тем не менее, он успел отметиться 4 силовыми приемами и 1 броском в створ. 

В 37 матчах сезона на его счету 10 (3+7) очков. 

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