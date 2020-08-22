Дмитрий Басков о спецводке Лукашенко: «Лучшая водка, которую я в жизни пробовал»

Председатель Федерации хоккея Беларуси, бывший гендиректор минского «Динамо» Дмитрий Басков поделился мнением о водке действующего президента страны Александра Лукашенко.

21 августа специалист принял участие в акции в поддержку Лукашенко, после чего в интернете появилось видео, на котором Басков пьет из бутылки водки «Президент» под аккомпанемент песни «Саня останется с нами».

Отметим, что водка производится ограниченными партиями. Ранее Лукашенко так описывал эту водку: «Каждая бутылка пронумерована, и исключено, чтобы она попала на рынок. Она подается только в моем присутствии, и только я ее могу преподнести в качестве подарка. Такой водки в мире нет. Сколько бы ее ни выпили – утром голова будет светлой. Из-за чистоты воды и спирта».

– Как лично вы к критике относитесь?

– Иногда читаю комментарии.

– Как вам водка президента?

– Это лучшая водка, которую я вообще в жизни пробовал, – передает слова Баскова белорусская Tribuna.com со ссылкой на инстаграм журналистки Анны Эйсмонт.

Напомним, 9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.