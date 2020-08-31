Басков о Лукашенко: «Помню то голодное время, когда выдавали сахар и крупу по талонам»

Председатель Федерации хоккея Беларуси, бывший гендиректор минского объяснил, почему поддерживает президента Беларуси .

– Вы никогда не скрывали своих политических взглядов, открыто поддерживаете действующую власть и президента. Как думаете, этот момент может повлиять на ваши отношения с Международной федерацией хоккея (ИИХФ), с латышской стороной?

– Не скрывал и не буду скрывать своих политических взглядов и моего личного отношения к президенту тем более.

Мне посчастливилось: я знаком с ним с 17 лет. У меня было достаточно много времени, чтобы понять, что это за человек и как к нему действительно нужно относиться.

У меня много воспоминаний, я помню девяностые, когда все это начиналось.

Я помню, как мы, маленькие хоккеисты, по сути, постоянно ходили голодными и даже где-то воровали пирожки в столовой чтобы поесть перед тренировкой. Помню то голодное время, когда выдавали сахар и крупу по талонам.

И поэтому на протяжении всего этого периода за четверть века у меня была возможность наблюдать за всеми этими периодами, которые произошли в нашем государстве.

Поэтому я абсолютно убежденно отношусь к сегодняшней политической власти и лично к президенту, – сказал Басков в программе «Главный эфир» на «Беларусь 1».