Худобин выиграл 7 матчей, делая по 30+ сэйвов. Это лучший результат Кубка Стэнли-2020

Вратарь «Далласа» отразил 32 броска из 33 в матче финала Западной конференции с «Вегасом» (2:1, 3-1 в серии).

Для россиянина эта победа стала седьмой в нынешнем розыгрыше Кубка Стэнли с 30 и более сэйвами за матч.

Всего на его счету восемь таких игр. Единственное поражение он потерпел в матче кругового раунда с «Колорадо» (0:4). Тогда Худобин отразил 36 бросков из 40.

Отметим, что он единственный голкипер в нынешнем плей-офф, одержавший более пяти таких побед.

В активе из «Ванкувера» пять побед в восьми матчах с 30 и более сэйвами.

Всего Худобин одержал 11 побед в текущем Кубке Стэнли.

«Даллас» в шаге от финала Кубка Стэнли: Худобин снова стоял на голове