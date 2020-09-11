«Локомотив» проиграл впервые в сезоне, уступив СКА (2:4)

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ обыграл (4:2).

Ярославская команда потерпела первое поражение в сезоне после трех побед подряд.

Ранее «Локомотив» был сильнее «Спартака» (7:2), «Амура» (2:0) и московского «Динамо» (3:2).

У СКА на старте сезона три победы и одно поражение.

Таблица КХЛ

Статистика КХЛ