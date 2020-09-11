«Локомотив» проиграл впервые в сезоне, уступив СКА (2:4)

Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ СКА обыграл «Локомотив» (4:2).
Ярославская команда потерпела первое поражение в сезоне после трех побед подряд.
Ранее «Локомотив» был сильнее «Спартака» (7:2), «Амура» (2:0) и московского «Динамо» (3:2).
У СКА на старте сезона три победы и одно поражение.
- Дата проведения
- 11 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
- 1:0 – 4 Кузьменко (Аалтонен, Ожиганов)
- 2:0 – 8 Бурдасов (Вей)
- 3:0 – 24 Бенгтссон (Белов, Швец-Роговой)
- 3:1 – 31 Алексеев (Дарьин, Рафиков)
- 3:2 – 57 Черепанов (Ткачев, Петерссон)
- 4:2 – 59 Галимов (Ожиганов, Швец-Роговой)