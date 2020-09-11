«Локомотив» проиграл впервые в сезоне, уступив СКА (2:4)

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Сегодня в регулярном чемпионате КХЛ СКА обыграл «Локомотив» (4:2).

Ярославская команда потерпела первое поражение в сезоне после трех побед подряд.

Ранее «Локомотив» был сильнее «Спартака» (7:2), «Амура» (2:0) и московского «Динамо» (3:2).

У СКА на старте сезона три победы и одно поражение.

СКА – Локомотив 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)
Дата проведения
11 сентября, 19.30, «Ледовый дворец»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Кузьменко (Аалтонен, Ожиганов)
2:0 – 8 Бурдасов (Вей)
3:0 – 24 Бенгтссон (Белов, Швец-Роговой)
3:1 – 31 Алексеев (Дарьин, Рафиков)
3:2 – 57 Черепанов (Ткачев, Петерссон)
4:2 – 59 Галимов (Ожиганов, Швец-Роговой)
Вратари: Хелльберг 22/24 – Коновалов 18/19, Исаев 4/6.

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