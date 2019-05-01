Владимир Потанин: «ЧМ-2021 стоило бы перенести в Китай. Пусть там популяризируют хоккей»

Президент «Норильского никеля» Владимир Потанин высказался касательно возможного переноса ЧМ-2021 из Беларуси.

Турнир должен пройти в Риге и Минске с 21 мая по 6 июня в 2021 году.

– Как быть с чемпионатом мира в 2021 году? Его должны провести белорусы и латыши, но страны Евросоюза идут против батьки Лукашенко. Финляндия хотела бы забрать этот турнир себе. Как избежать бойкотов в мае?

– Да, бойкоты быть могут. Недавно Союз биатлонистов отказался проводить чемпионат мира в России. И громче всех кричали чехи, которые надеялись этот турнир получить.

Плохо, когда в таких историях возникает корыстный интерес. И бывают ситуации, в которых нет хорошего выхода, и ты выбираешь из двух зол.

Так не сделают, но идеалистически чемпионат мира в таком случае стоило бы перенести куда-нибудь совсем в другое место.

– Куда?

– В Китай. Пусть там популяризируют хоккей, – сказал Потанин.

Напомним, 9 августа в Беларуси начались массовые протестные акции после выборов президента, на которых, по официальным данным, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. ЦИК сообщил, что он набрал 80,1% голосов.

Президент России Владимир Путин признал результаты выборов в Беларуси легитимными.