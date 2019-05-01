Сегодня День памяти погибшей команды ярославского «Локомотива»

Сегодня, 7 сентября, КХЛ и клубы лиги проводят специальные акции в память о трагических событиях под Ярославлем девятилетней давности.

Этот день официально посвящен памяти погибшей команды ярославского «Локомотива» в авиакатастрофе близ аэропорта Туношна, которая произошла девять лет назад.

Все пять матчей сегодняшнего игрового дня начнутся с минуты молчания. Кроме того, будут выделены места на трибунах, на которых разложат 44 шарфа с логотипом «Локомотива» – по количеству погибших 7 сентября 2011 года.

Напомним, что в той катастрофе погибло 44 человека, выжил всего один – бортпроводник Александр Сизов.

Игроки: Виталий Аникеенко, Михаил Баландин, Александр Васюнов, Йозеф Вашичек, Александр Вьюхин, Александр Галимов, Павол Демитра, Роберт Дитрих, Марат Калимулин, Александр Калянин, Андрей Кирюхин, Никита Клюкин, Стефан Лив, Ян Марек, Сергей Остапчук, Карел Рахунек, Руслан Салей, Карлис Скрастиньш, Павел Снурницын, Даниил Собченко, Иван Ткаченко, Павел Траханов, Юрий Урычев, Геннадий Чурилов, Максим Шувалов, Артем Ярчук.

Тренеры: Александр Карповцев, Игорь Королев, Николай Кривоносов, Брэд Маккриммон.

Персонал: Юрий Бахвалов, Александр Беляев, Андрей Зимин, Евгений Куннов, Вячеслав Кузнецов, Владимир Пискунов, Евгений Сидоров.

Экипаж: Игорь Жевелов, Сергей Журавлев, Надежда Максумова, Владимир Матюшкин, Елена Сарматова, Андрей Соломенцев, Елена Шалина.

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