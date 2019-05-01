Морозов подтвердил, что КХЛ может провести матч в Израиле: «Там очень большая русскоговорящая община»

Президент КХЛ Алексей Морозов подтвердил, что лига рассматривает вариант проведения матча в Израиле.

– КХЛ собирается провести вынесенный матч в Израиле?

– Вопрос находится в стадии проработки. Конкретно на данный момент ничего сказать не можем.

Но шанс, что уже в нынешнем сезоне там будет сыгран один матч регулярного чемпионата КХЛ, есть.

– Израиль не назовешь хоккейной страной в отличие от Австрии и Швейцарии, где проводились прошлые вынесенные игры.

– У израильской стороны есть интерес к проведению такого мероприятия. Там уже следили за тем, как ранее проводились аналогичные матчи в Европе.

Мы же хотим посмотреть, какую аудиторию привлекут на эту игру. Все-таки в Израиле живет очень большая русскоговорящая община, – сказал Морозов .

КХЛ может провести матч в Израиле