«Авангард» первым в КХЛ использует два начертания номеров на форме к юбилейному сезону

Студия Quberten продемонстрировала форму «Авангарда» на следующий сезон.

На джерси весь год будет размещена отсылка к 70-летию клуба, также в связи с юбилеем использован золотистый цвет на элементах экипировки. На рукавах и гамашах присутствуют три рифмующиеся полосы одинаковой ширины.

Студия дизайна впервые в КХЛ применит два начертания номеров хоккеистов: на спине будут более вытянутые цифры, на рукавах – более широкие. Все номера особым образом перфорированы.

Также была переработана типографика с целью сложить все элементы формы в визуальную систему, а патч с логотипом КХЛ теперь состоит из термопластичного полиуретана.

Изображения: Quberten.ru